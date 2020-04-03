Dünya

Boeing, koronavirüs nedeniyle gönüllü işten çıkarma yapacak

3 Nisan 2020

Amerikan uçak üreticisi Boeing, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle gönüllü işten çıkarma planını başlatacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamda, Boeing Üst Yöneticisi (CEO) Dave Calhoun’un mevcut piyasa koşullarına karşı şirketin atacağı adıma ilişkin çalışanlara yönelik bir yazı kaleme aldığı belirtildi.

Söz konusu yazıda Calhoun, işlerinin geleceğini korumak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını kaydetti.

Havacılık ve uzay endüstrisinin Kovid-19 kaynaklı krizden çıkmasının zaman alacağını vurgulayan Calhoun, “Dünya bu pandemiden kurtulduğunda, pazarın büyüklüğü, müşterilerimizin istediği ve ihtiyaç duyduğu ürünlerle hizmetlerin türleri muhtemelen farklı olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Calhoun, arz ve talebin dengelenmesi gerektiğine işaret ederek, şu anki gerçeğe uyum sağlamaya başlamanın önemli olduğunu, bunu ciro ve gönüllü istihdam eylemleriyle gerçekleştireceklerini aktardı.

Bu kapsamda gönüllü işten çıkarma planını başlatacaklarını belirten Calhoun, böylece şirketten ayrılmak isteyen çalışanların ödeme ve sosyal yardım haklarından faydalanarak bunu yapabileceğini bildirdi.

Boeing, 23 Mart’ta da Kovid-19 salgını nedeniyle acil durum ilan edilen Washington eyaletine bağlı Puget Sound bölgesindeki tesislerinde 14 gün süreyle üretime ara vereceğini duyurmuştu.

Öte yandan Amerikan basınında yer alan haberlerde, uçak motoru tedarikçisi General Electric Aviation şirketinin de motor üretim çalışanlarının yaklaşık yüzde 50’sini izne çıkaracağı kaydedildi.



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Koronavirüs AB’yi Siyasi Krize sürüklüyor

Koronavirüs AB’yi Siyasi Krize sürüklüyor

2 Nisan 2020
Photo of Filipinler Devlet Başkanı: Sokağa çıkanı vurun

Filipinler Devlet Başkanı: Sokağa çıkanı vurun

2 Nisan 2020
Photo of Çin’de Kovid-19 hastalarının yüzde 93’ü iyileşti

Çin’de Kovid-19 hastalarının yüzde 93’ü iyileşti

2 Nisan 2020
Photo of ABD’deki Covid-19 taşıyıcılarının yüzde 25’i belirti göstermiyor

ABD’deki Covid-19 taşıyıcılarının yüzde 25’i belirti göstermiyor

2 Nisan 2020
Photo of Dünyada koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti

Dünyada koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti

1 Nisan 2020
Photo of İranlı sanatçının gözünden corona virüsle savaşan doktorlar

İranlı sanatçının gözünden corona virüsle savaşan doktorlar

1 Nisan 2020
Photo of Bilim insanlarından yeni iddia: Corona virüsün ölüm oranı daha düşük

Bilim insanlarından yeni iddia: Corona virüsün ölüm oranı daha düşük

1 Nisan 2020
Photo of İtalya’da yaşayan ünlü yönetmen Ferzan Özpetek son durumu anlattı

İtalya’da yaşayan ünlü yönetmen Ferzan Özpetek son durumu anlattı

1 Nisan 2020
Photo of ABD’li hemşire: Bu işin sonu iyiye gitmiyor

ABD’li hemşire: Bu işin sonu iyiye gitmiyor

1 Nisan 2020
Photo of Dünyaca ünlü Maracana Stadı, Covid-19 hastanesine dönüştürülüyor

Dünyaca ünlü Maracana Stadı, Covid-19 hastanesine dönüştürülüyor

1 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı