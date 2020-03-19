Erhürman: En önemli sıkıntı yapılması gerektiği kadar test yapılamıyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, koronavirüs ile ilgili testlerin gerektiği kadar yapılamadığına dikkat çekti.

Erhürman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“En önemli sıkıntılarımızdan biri yapmamız gerektiği kadar test yapamamak. Türkiye Cumhuriyeti yarından itibaren hızlı tarama kitini devreye sokacağını açıkladı. Hiç vakit kaybetmeden Türkiye Cumhuriyeti ile bağlantı kurularak hızlı tarama kitlerini sağlayıp daha yoğun test yapma olanağına sahip olmamız ve testlerin kullanım koşullarını belirlememiz lazım.”