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Sağlık Bakanı Koca: Toplam kaybımız 4 oldu, hasta sayımız 359’a ulaştı

20 Mart 2020

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta Covid-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız” ifadelerini kullandı. 

Vaka sayısı hakkında da bilgi veren Sağlık Bakanı, “Son 24 saatte yapılan 1.981 testten 168’i pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359’a ulaştı” açıklamasında bulundu.




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