Başbakan Tufan Erhürman basın açıklaması yapıyor

Başbakan Tufan Erhürman, geçmişteki yolsuzluk dosyalarıyla ilgili basın açıklaması yapıyor. Erhürman,”Polis Genel Müdürümüzle bir araya geldik. Ellerinde olan yolsuzluk iddialarına ilişkin dosyalarla ilgili bilgi istedim, bilgi bana iletildi”dedi

Erhürman yolsuzluk dosyalarını açıklıyor. Erhürmanîn açıklamalarından satır başları:

DOSYA 1: Romanya üzerinden hellim ihracatı. Başsavcılık mesele yok denilerek kapattı. Suç unsuruna rastlanmadı

DOSYA: Milenyum telefon kartları. Bir sanığa 3 ay hapis / DOSYA: Bozer’in oğluna ait muhasebe kayıtlarının basına sevk edilmesi. Dosya kapatıldı.

Bir dosya daha, Ertuğruloğlu hakkındaki dilekçeler. Soruşturma başlatıldı. 16 Mayıs 2017 Meclis Komitesi’nden evrak talep edildi, alındı.

Kemal Dürüst hakkında Ercan ile ilgili sözleşmenin 4 yıl uzatılmasına yönelik dosya: Soruşturma devam ediyor

Dosya: Geçitkale Meriç Lefkoşa enerji nakil hattı, Geçitkale Havaalanı’nın kapatılması. Dosya Başsavcılık tarafından mesele yok denildi, kapatıldı.

YASA DIŞI HARCAMA!

Erhürman: Başbakanlık geçen dönemde YASAYA AYKIRI yeni amblem kullandı. 31 bin TL’lik evrak basıldı. Bu yasaya aykırı harcamadır.

Denetimli serbestlik devrede.Laboratuar yandi.14 günde bir idrar, kan örneği verilmeli. Maalesef Aralık 2016’dan bugüne tahliller yapılmıyor

Taşkent Köy Kooperatif Raporu. Ciddi çalışma yaptık. Şu anda poliste, gerekli girişimi yapılıyor. 1 ay içinde mağdurlar mevduatlarını alabilecek.