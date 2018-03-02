Her yer fuhuş, her yer “karhane…”

Mahkeme koridorlarındaydım dün…

Malum, en çok dava yeyen gazetelerden biriyiz.

Rahat durduğumuz yok.

İşim bitti çıkıyorum, baktım Ali Mahşeker ve Ali Ahıskal da koridorda…

LTB’nin kapattığı dört gece kulübü var ya…

İşletmecisi Ali’ler…

Yıllardır da tüm toplumun bildiği iki isim.

Ali Ahıskal ile kısa bir sohbetimiz oldu…

“Yasal olmayan bir şey yok aslında… Kamyon yükü vergi de alıyorlar bizden… Ya yasayı değiştirsinler, ya da hepberaber kapatsınlar…”

Özetle söylediği bu…

Bir de şuna dikkat çekti:

“Bütün sistemin günahı, gelip bizim üzerimizden çıkarılıyor. Bugün, Girne’de, Lefkoşa’da onlarca villa, yasal olmayan, devletin vergisini ödemediği, sağlığının ne olduğu bilinmeyen kadınlarla dolu.”

Bu da doğru.

Polis bunu bilmiyor mu?

Lefkoşa Suriçi’nde yaşananları bilmiyor mu?

Aslında herkes her şeyi biliyor.

Kimse, parmağının arkasına saklanmasın…

“Gece Kulüpleri” denetlenebilir tek alan…

Öğrencilerin fuhuş batağında olduğunu bilmeyen var mı?

Girne’de Lefkoşa’daki villaları bilmeyen var mı?

Bu “gece kulüplerini” masum yapmaz.

Zira…

“Konsomatris” olarak geliyor bu ülkeye kadınlar…

Ama “fuhuş” yapıyorlar…

Birileri bu iş için çok ciddi paralar kazanıyor.

Kadınların her türlü insan hakkı ihlal ediliyor.

Bilinçli gelen de var gelmeyen de…

Gönüllü olan da var, olmayan da…

Seyahat özgürlüğü kısıtlanıyor…

Dolaşım özgürlü,ğü yok…

Sürekli başlarında bir bekçi…

Dostlar…

Fuhuşu tamamen yasak eden ülkeler var, ki doğru değildir.

“Seks işçiliğini” meslek olarak kabul eden ülkeler var, ki doğrusu budur.

Bir kadın, ya da bir adam…

Jigolo…

Ya da hayat kadını…

“Meslek” olarak bunu deklare edebilmeli…

İzinlendirilmeli…

Vergilendirilmeli…

Emeklilik sistemine dahil edilmeli…

Bunu uygulayan ülkeler de var..

Kabalaşmayayım ama…

“Pezevek” sitemine karşıyım ben…

“Patroniçe” sistemine karşıyım…

Genele bakalım…

Fuhuş her yerde…

Kerhane her yerde…

Bu alanda para kazanan kazana…

Dayağı yiyen “denetime açık olanlar” ama…

Ya denetlenmeyen alan?

Bildiğin patroniçe

Merak ettim…

“Harem- Hanedan” kimin?

Mal sahibi kim biliyor musunuz?

72 yaşında bir kadın…

Mal sahibi o…

İşletme sahibi de o…

Ona da dava okunmuş…

İkameti Alayköy…

Sanırsınız Alayköylü…

Yok…

Orada kalıyor…

Gece Kulübü’nde yatıp kalkıyor…

Patroniçe anlayacağınız…

İşadamı değil, emekçi…

Hadi bu olayla devam edelim…

Herkesin merak ettiği bir olay da nedir?

“Kim bu adam?”

Kızla odaya girdi…

Kız rahatsızlandı…

“Bu kıza bir şeyler oluyor” diyerek garsonu aradı…

Kaçtı…

Haliyle, dedikodu kazanı da kaynamaya başladı…

Merak ediliyor ya…

“Kimdir bu adam?

İsimler ortada dolaşmaya başladı…

“İşadamıdır diye polis gizler…”

“Polistir da üstünü kapattılar…”

“Siyasetçidir acaba?”

Dedikodu aldı yürüdü…

Yok değil…

Emekçi bir isim…

Bir kamu bankasının iştiraklerinde emekçi…

Ne işadamı…

Ne polis…

Ne siyasetçi…

Bir saatliğine kaçamak yapmış…

Talihsiz olay gelmiş başına…

Gece Kulübü sahibi ile aynı suçtan yargılanacak:

“300 TL karşılığında, fuhuşa teşvik…”

Yazılı olarak dava kendisine tebliğ edildi, serbest bırakıldı…