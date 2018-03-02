Uzun Ömürlü Kıbrıslılar

Girne Kapısı’nın bekçisi Horoz Ali 121 yaşına kadar yaşamıştı.

1946 yılında ölen Horoz Ali, İngilizler adaya geldiğinde onlara kapıyı açmamış, emir gelene kadar diretmişti.

Uzun yaşamış, Lefkoşa’daki Girne Kapısı mezarlığına gömülmüştü.

Neden sonra o mezarlık ortadan kaldırılacak ve birçok mezar gibi ondan da iz kalmayacaktı…

…

Eskiden insanlar daha uzun ömürlü mü olurlardı?

Bilimsel veriler bunun tersini söylese de, uzun ömürlü olanlar da vardı.

Cobham’ın kitabından elde ettiğimiz bir bilgiye göre,

Cikko rahipleri, Rum papazlar uzun ömürlü olurlarmış.

Bunlar et yemez ve kadınlarla ilişkiye girmezlermiş…

…

Bu özelliklerin ömrü uzattığı söylenebilir mi bilmiyorum…

…

1600’lü yılların sonuna doğru bir Cikko papazı 119 yaşına kadar yaşamış.

Dedesi, 158 yaşına kadar yaşamış.

Osmanlı Kıbrıs’ı fethe geldiğinde 12 yaşında imiş.

Hatırladıklarını bir gezgine anlatan papaz, oturduğu kasabanın kanallarının kanla dolduğunu anlatıyormuş.

Ölümden annesi tarafından kurtulan papaz, annesinin bir Yeniçeri askerinin önüne atıldığını, kendisini onun ayaklarının dibine koyduğunu ve oğlunu kurtarması için ona yalvardığını hatırlıyormuş.

Böyle kurtulmuş ölümden.

Daha sonra annesi onu Tanrı’nın hizmetine vermiş…

…

Kıbrıs’la ilgili ilk fotoğraflar bizim tespitlerimize göre 1859 yılında çekilmiştir.

Suriye’den gelen bir arkeolog, bazı kazılar nedeni ile fotoğraflar çekmişti.

Bu fotoğraflar arasında Mağusa’daki Lala Mustafa Paşa Camii (St. Nikolas Katedrali) de var.

Daha sonra gelen fotoğrafçılar Kıbrıs’ın her yerinden görüntü almaya çalışsalar da bunlar genellikle bilinen genel görüntülerdir ama değerli.

Girne Limanı gibi.

Rastladığımız birkaç örnek hariç, örneğin Lefkoşa sokaklarının içinde çekilmiş fotoğraflar yoktur.

Bazı sokak ve evler aynı zamanda resim yapabilen gezginlerin kaleminden ya da fırçasından çıkmıştır.

Ermu çarşısı ya da Yenicami mezarlığı gibi…

…

Kıbrıs’ın geçmiş tarihi hakkında materyal toplamak oldukça zor.

Bunun için yabancı kaynaklara ihtiyaç olsa da, onların da pek yeterli olduğu söylenemez…

…

Bilindiği gibi, Kıbrıs Cumhuriyeti kurulduğunda Mağusa limanına gelen Türk askerini karşılamak için,

İngiliz’in adaya gelişine tanık olan dönemin yaşlılarını protokole dahil etmişlerdi.

Zamanında İngiliz’in gelişini görmüşler, gidişini de görmüşlerdi.

Aynalı da bunlardan biriydi.

…

Yüz yaşın üstünde ölen Aynalı’nın özelliği uzun ömründen çok, ezberinde tuttuğu destanları kültürel tarihimize kazandırmasıdır.

Onun ezberinde günümüze aktarılan destanlar kitaplarda toplanmıştır…

…

Aynalı demişken, Dt. Mirata’yı da anmak lazım.

8 mm’lik bir kamera ile Aynalı’nın görüntüsünü almış, bu görüntü Aynalı’nın sesi eşliğinde bir CD’ye kaydedilmiş ve Mehmet Ertuğ’un, Aynalı hakkındaki kitabi ile birlikte yayınlanmıştı…