Yeni arayışların gündeme gelmesi gerekecek

Kıbrıs konusunda Rum Lider Nikos Anastasiades yapıcı olmayan, olumsuz tavırını devam ettiriyor.

Rum Başkanlık seçimleri sonrasında Rum Lider Nikos Anastasiades’ten tavrını değiştirmesi ve daha yapıcı bir çizgiye gelmesi bekleniyordu.

Zihniyet değişimine gittiğini gösteren somut adımlar atması ve mesajlar vermesi beklenen Rum Lider yaptığı açıklamalar, ortaya koyduğu politika ve uygulamalarla tam tersini yapıyor.

Bir yandan denizde ortamı geren uygulamaları ile tansiyonu yukarıya çekerken, yaptığı açıklamalarla da Cenevre’de sürecin çökmesine neden olduğu pozisyonunu daha da sertleştirdiğinin işaretlerini veriyor.

Yani durum hiç de iç açıcı değil.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı gelişmeleri eminim ki yakından ve dikkatle izliyor.

Bir yandan hükümet ile değerlendirmeler yaparken, diğer yandan da üçüncü taraflara Anastasiades’in yaptıkları, ortaya koyduğu politikalar ve verdiği mesajlar nedeniyle müzakerelerin yeniden başlayabilmesinin mümkün olmadığını anlatıyor.

Gelinen aşamada müzakerelerin yeniden başlayabileceği bir zemin yok.

Rum Lider zaten bu zeminin oluşabilmesine yardımcı olacak hiçbir adım atmıyor.

Atma niyeti de ortaya koymuyor.

Yaptığı açıklamalarında Rum Lider masaya dönmeye ve Crans Montana’da kalınan yerden devam etmeye hazır oluğunu söylüyor.

Ancak eylemleri ve diğer söylemleri ile aslında masaya dönme niyeti taşımadığını ortaya koyuyor.

Kıbrıs konusunda sürecin geldiği nokta itibarı ile soyut mesajlarla bir yere varılması mümkün değil.

Beklenen soyut mesajların yerine somut adımlar atılması, açılımlar yapılması.

Böylece oluşan güvensizliğin ortadan kalkması…

Ama Rum Lider somut adımlardan hep kaçtı ve kaçmaya devam ediyor.

Crans Montana’da başarısızlıkla sonuçlanan süreç boyunca Anastasiades yaptıkları ile hafızalarda güvenilmez bir lider olarak yer etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile uzlaştığı birçok konuda son anda attığı geri adımlarla sözüne güvenilemeyeceğini gösterdi.

O süreç boyunca “Dönüşümlü başkanlık tamam, siz merak etmeyin, bunu cepte bilin” deyip durdu ama son anda “ben bunu halkıma anlatamam” diyerek geri adım attı.

Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliğini kabul etmekten kaçtı.

Aslında Rum tarafında halkın eşitlik temelinde oluşacak federal bir çözümü kabul edebilmesi için yapılacak daha çok iş var.

Biz de artık bunu görmek ve meseleye daha gerçekçi bakmak zorundayız.

Anastasiades yaptıkları ile Rum halkının ezici bir çoğunluğunun beklenti ve isteklerine yanıt veriyor.

Ama öte yandan da Kıbrıs’ta çözümün önünü kapatmış oluyor.

İşin özü, Rum halkının Kıbrıs’ta Kıbrıslı Türklerle eşit koşullarda federal bir çözüme ve paylaşıma gitmeye hazır olmadığıdır.

Bu böyle olunca da olmuyor.

Güney Kıbrıs’ta top yekün bir zihniyet değişimi çözüm için şart.

Zihniyet değişmeden Rum Başkanlarının değişmesini beklemek boşuna.

Artık bununla yüzleşilmeli ve başka çıkış yolları için bir arayışı belki de gündeme getirmeliyiz.

Rum halkı bu zihniyeti ile başka bir alternatif bırakmıyor.

İşin doğrusu bu…