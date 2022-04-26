Erhürman: Yoksa şimdi de sıra basın özgürlüğünü maskaralığa çevirmeye mi geldi?

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Rasıh Reşat’ın istifası ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın açıklamalarını değerlendirdi.

Tufan Erhürman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında “Böyle dediğinize göre nerede aranması gerektiğini biliyorsunuz demektir Sn. Tatar! Açıklayın! Nerede?! Yoksa şimdi de sıra basın özgürlüğünü maskaralığa çevirmeye mi geldi?” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

Sevgili Rasıh Reşat, Sn. Tatar’ın şikayeti ve “şikayet mercii”nin gördüğü lüzum üzerine Dış Basın Birliği’ndeki görevinden istifa ettiğini açıkladı. Sn. Tatar ise “ortada bir istifa varsa sorumlusu başka yerde aranmalıdır” dedi.

Böyle dediğinize göre nerede aranması gerektiğini biliyorsunuz demektir Sn. Tatar! Açıklayın! Nerede?! Yoksa şimdi de sıra basın özgürlüğünü maskaralığa çevirmeye mi geldi?