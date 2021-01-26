Erhürman: Sorumluluğu kimse üstlenmedi

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vakaların artışına ve hükümetin pandemi döneminde yaptığı yanlış politikalara dikkat çekti.

Erhürman’ın o paylaşımı:

Vakalar azaldığında ya da sıfırlandığında süreci ne kadar başarılı yönettiklerini anlattılar hep bize. Vakalar arttığında ve kapanmak zorunda kaldığımızda ise hatanın nerede yapıldığını kimse söylemediği gibi, sorumluluğu da kimse üstlenmedi.

Şimdi kapanıyoruz. Bunun bedelini özellikle özel sektör ve çalışanları ödeyecek. Dilerim vakalar bir an önce yeniden sıfırlanır. Bunun için her birimiz elimizden geleni yapmalıyız. Ama şimdiden söyleyelim: Sakın ha o zaman “bak süreci ne güzel yönettik” havasıyla çıkmayın karşımıza.