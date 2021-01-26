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34’ü yerel 38 vaka: 14’ü “açık” olan Mağusa’dan

26 Ocak 2021
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli



Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3665  olduğunu, 34’ü yerel 38 pozitif vakaya rastlandığını, 1kişinin yoğun bakıma alındığını, 19 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli,  1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, vakalardan 3 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 34  kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 9 kişinin Lefkoşa, 14 kişinin Girne, 14 kişinin Mağusa Bölgesi’nden olduğunu belirtti.

26 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 3365

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 38

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:    1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3

Yerel Vaka Sayısı: 34

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 19

Bugün Kaybedilen Hasta:  yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 388.584

Toplam Vaka Sayısı: 2109

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1812

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 282

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 89

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 188

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6





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26 Ocak 2021


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