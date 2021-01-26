Pilli: Organ nakillerini gerçekleştiren tüm ekibi gönülden tebrik ederim

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan 3 böbrek ve 1 kalp naklinin başarıyla gerçekleştirildiğini, hastanemizde yapılan başarılı organ nakillerinin gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Organlarıyla hastalara yaşam veren Kenan Kurtdemir ve Mert Fıstıkçı’ya Allah’tan rahmet, tüm sevdiklerine başsağlığı dilediğini belirten Bakan Pilli, ailelerinin gösterdiği duyarlılık sayesinde hastalarımıza ikinci bir yaşam hakkı tanındığını, organ bağışının hayat kurtardığını kaydetti.

Bakan Pilli, Covid-19 salgını dolayısıyla ülkemizde mücadele ettiğimiz bu zor günlerde sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden çalıştıklarını, bu süreç içerisinde hastanemizde organ bağışı ameliyatlarının yapılmasından büyük gurur duyduğunu kaydetti.