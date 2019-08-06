Güney KıbrısKıbrıs

Erhürman: Maraş, ne çözüm sonrasına ertelenecek ne de kavga vesilesi yapılacak bir konudur

6 Ağustos 2019
Tufan Erhürman
Tufan Erhürman

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile, Kapalı Maraş’ın çözüm sonrasına ertelenmeyecek bir konu olduğunun altını çizdi.

Erhürman paylaşımında şunları kaydetti:
”Kapsamlı çözüme ulaşamadığımız koşullarda Maraş, ne çözüm sonrasına ertelenecek ne de uluslararası toplumla kavga vesilesi yapılacak bir konudur. Kapsamlı çözüme ulaşamadığımız koşullarda Maraş’ta, diyalog, çok yanlı diplomasi ve akıl yoluyla, hem kendi ayakları üzerinde duran bir ekonominin yaratılmasına hem de kapsamlı çözümün zorlanmasına hizmet edecek bir çözüm üretmek mümkündür. Enerjimizi bu çözümün
üretilmesine harcamak gerekir.”

Etiketler

İlgili Makaleler

Camiler sınıf, imamlar öğretmen

6 Ağustos 2019
Binboğa Yem Fabrikası

Binboğa Yem Fabrikası hayvan yemlerinde indirime gitti

6 Ağustos 2019

Arazideki yangın Lefkoşa’yı elektriksiz bıraktı

6 Ağustos 2019

1 gün tutukluluğa itiraz etmişti, cezaevine gitti

6 Ağustos 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı