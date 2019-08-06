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Soner Olgun “Duyanlara duymayanlara” seslendi

6 Ağustos 2019

DUYGULAR TÜRKÜLERLE BULUŞTU:

Türkiye’nin Türkü ustası Soner Olgun Girne’deki daimi programında birbirinden güzel Türkülerle dile geldi. Sanatçı “Duyanlara Duymayanlara” isimli şarkıya getirdiği yorumla duygusal anlar yaşattı

 

Ünlü sanatçı Soner Olgun, ağustos ayının ilk konserinde, Merit Park Letafet Lounge sahnesinde sevenleri ile buluştu. Repertuarında Ahmet Kaya eserlerine yoğunluk veren Olgun, dinleyenlerini eğlenceye doyurdu. Yoğun katılım yaşanan gecede Letafet Lounge misafirleri, sanatçıya tüm şarkılarında coşkuyla eşlik etti.

Barış Manço, Cem Karaca, Ahmet Kaya ve Zülfü Livaneli gibi usta sanatçıların unutulmayan şarkılarını programından eksik etmeyen Soner Olgun, bir Cengiz Kurtoğlu parçası olan “Duyanlara Duymayanlara”yı da seslendirerek, dinleyenlerine duygusal dakikalar yaşattı. Olgun 10 Ağustos Cumartesi gecesi Merit Park Letafet Lounge’da yeniden sevenleri ile buluşmaya hazırlanıyor.

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