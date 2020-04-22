Kıbrıs

Erhürman işsizlik ödeneği kararını eleştirdi

22 Nisan 2020
işsizlik ödeneği

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu işsizlik ödeneği ile ilgili kararı eleştirdi.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

“Bakanlar Kurulu kararını yanlış anladığımı umuyorum. Ama yaptığım bir-iki telefon görüşmesi bu umudumu azalttı. Bu karara göre (yanlış anladığımı umduğumu tekrar ediyorum), bu dönemde gerçekten işten durdurulan (evli ve çocuğu da olan) bir kişiye işsizlik sigortası ödeneği olarak aylık 1500 TL ödenecek. Oysa 14 Marttan önceki koşullarda işten durdurulan aynı durumdaki kişilere 2600 TL civarında ödeme yapılıyordu. Unutulmamalıdır ki 1500 TL maaş destek ödeneğidir. Yani üzerini işverenin tamamlayacağı öngörülen bir ödenektir. Burada sözünü ettiğimiz ise işsizlik ödeneğidir. Bu dönemde gerçekten iş azlığı nedeniyle işten durdurulan, evli olup çocuğu da olan bir kişiye sadece 1500 TL işsizlik ödeneği verilmesi kabul edilemez. Bu zor koşullarda işsiz kalan bir insan, kendisini ve ailesini bu parayla geçindiremez. Sigortanın olanaklarının zorlandığını anlıyorum ama zaten tam da bunun için gerekli olduğu miktarda iç borçlanmaya gidelim diyoruz. Böyle bir yanlış yapıldıysa bu yanlıştan derhal dönülmesi gerekiyor.”



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Akıncı: Kötümser olmayalım ama rehavete de kapılmayalım

Akıncı: Kötümser olmayalım ama rehavete de kapılmayalım

22 Nisan 2020
Photo of Oğlunu taciz etti, kızına fotoğrafını çektirdi

Oğlunu taciz etti, kızına fotoğrafını çektirdi

22 Nisan 2020
Photo of Güngördü: Maske takma zorunluluğu Cuma gün başlıyor

Güngördü: Maske takma zorunluluğu Cuma gün başlıyor

22 Nisan 2020
Photo of Dr. Erol Uçaner: Lefkoşa’da sokağa çıkma yasağı bitmiştir, net!

Dr. Erol Uçaner: Lefkoşa’da sokağa çıkma yasağı bitmiştir, net!

22 Nisan 2020
Photo of Tatar: KKTC çok cazip bir hal alacak

Tatar: KKTC çok cazip bir hal alacak

22 Nisan 2020
Photo of Ali Kişmir: Böyle bir rezalet olabilir mi?

Ali Kişmir: Böyle bir rezalet olabilir mi?

22 Nisan 2020
Photo of Uluçay, komitelerin başkan ve üyeleri ile biraraya geldi

Uluçay, komitelerin başkan ve üyeleri ile biraraya geldi

22 Nisan 2020
Photo of Belça sosyal mesafe ve korunma tedbirlerini artırdı

Belça sosyal mesafe ve korunma tedbirlerini artırdı

22 Nisan 2020
Photo of Gürcafer: Çocuklarımızın gelecek 23 Nisanları özgürce kutlamalarını dilerim

Gürcafer: Çocuklarımızın gelecek 23 Nisanları özgürce kutlamalarını dilerim

22 Nisan 2020
Photo of Tenis’te “Google Meet” üzerinden hakem kursu

Tenis’te “Google Meet” üzerinden hakem kursu

22 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı