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Londra Moda Haftası dijital olarak yapılacak

Haziran ayında yapılması planlanan Londra Moda Haftası, cinsiyet ayrımı gözetmeyecek ve dijital ortamda gerçekleşecek

23 Nisan 2020

İngiliz Moda Konseyi genel müdürü Caroline Rush, Londra Moda Haftası’nın tamamen dijital olarak yapılacağını ve organizatörlerin kadın, erkek giyim fuarlarını da birleştireceğini duyurdu.

Corona virüsü nedeniyle pek çok etkinliğin iptal edildiği ya da ertelendiği şu dönemde, Londra Moda Haftası’nın tamamen dijital olarak yapılacağı bildirildi.

Haziran ayında gerçekleşecek etkinliğin, Şangay ve Moskova’da online olarak gerçekleşen moda haftalarının başlamasının ardından halka açık olacak röportajlar, podcast’ler ve dijital showroomlar da dahil olmak üzere bir multimedya sunumuna sahip olacağı da aktarıldı.

İngiliz Moda Konseyi genel müdürü Caroline Rush etkinlik hakkında, “Kültürel bir moda haftası platformu oluşturarak, dijital inovasyonu bugünün ihtiyaçlarına en iyi uyacak şekilde uyarlıyoruz ve geleceğe yönelik küresel bir vitrin olarak geliştirilecek bir şeyler tasarlıyoruz” diye konuştu.

12 Haziran’da başlayacak olan Londra Moda Haftası, internet üzerinden canlı olarak herkes tarafından takip edilebilecek.



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