Erhürman: Hükümeti kurma görevini devraldık

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman hükümeti kurma görevini devraldığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu
Erhürmanın paylaşımı şu şekilde:
Hükumeti kurma görevini devraldık. Demokrasimizin, yönetsel yapımızın ve ekonomimizin yıprandığı bir süreci yaşadık, yaşıyoruz. Halk olarak, ayrışmadan, farklılıklarımıza saygı çerçevesinde, ortak hedeflerimize doğru hızla yürümek ve tahribatı gidermek yükümlülüğümüz var.
Değerlendirmelerimizi ve çalışmalarımızı bu gerçeklik üzerine inşa edecek, halkımızın duygularını asla göz ardı etmeden, rasyonel bir yaklaşımla ve sorumluluk bilinciyle hareket edeceğiz. Hepimize hayırlı olsun…