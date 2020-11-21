Erhürman: Hükümeti kurma görevini devraldık

Erhürmanın paylaşımı şu şekilde:

Hükumeti kurma görevini devraldık. Demokrasimizin, yönetsel yapımızın ve ekonomimizin yıprandığı bir süreci yaşadık, yaşıyoruz. Halk olarak, ayrışmadan, farklılıklarımıza saygı çerçevesinde, ortak hedeflerimize doğru hızla yürümek ve tahribatı gidermek yükümlülüğümüz var.