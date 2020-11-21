Güneyde 245 yeni vaka

Kıbrıs’ın güneyinde bugün toplam 13,443 test yapıldı. Yapılan testlerden 7,235’i PCR yöntemiyle gerçekleştirilirken 6,208’i rapit test yöntemiyle gerçekleştirildiği ifade edildi. Yapılan 7,235 PCR test sonucunda 245 pozitif vakaya rastlanırken, gerçekleştirilen 6,208 rapit test sonucunda ise 79 pozitif vakaya rastlandığı kaydedildi.

Rabit test sonuçlarının yapılan açıklamada doğruluk derecelerini tesbit edebilmek üzere ileri tetkik yapılacağı belirtildi. Kıbrıs’ın güneyinde bugün açıklanan Covid-19 raporu doğrultusunda toplam toplam vaka sayısı 8,498’e ulaştığı bildirildi.