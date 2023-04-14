Erhan Arıklı: Ercan Havalimanı’nın yeni binasının açılışı birkaç gün ertelenebilir - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Nisan 14, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Erhan Arıklı: Ercan Havalimanı’nın yeni binasının açılışı birkaç gün ertelenebilir

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, BRT ekranlarında yayınlanan ‘17. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katıldı.

Ercan Havalimanı’nın yeni binasının 18 Nisan Salı günü yapılması planlanan açılışının birkaç gün ertelenebileceğini dile getiren Bakan Arıklı, yarın teknik heyet ile bir görüşme gerçekleştireceklerini ardından ise net bir açıklama yapılacağını belirtti.


Arıklı, “Elektrik problemi ortadan kalkmadan ve bayram yoğunluğunu da göz önüne alarak, açılışı birkaç gün erteleyebiliriz” dedi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla planlanan uçuşların riske atılmasının anlamsız olduğunu belirten Arıklı, “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN) grevleri bizi etkiledi… Çok önemli bir açılış adeta sabote edildi” ifadelerini kullandı.

Arıklı, “Umarım, yarın teknik heyet ‘tamamdır’ der ve açılışımızı Salı günü gerçekleştiririz” diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış için ülkeye gelmesi bekleniyordu

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Tags:ercan havalimanıErhan ArıklıkıbrısKKTC
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