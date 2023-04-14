KTAMS ve Kamu-İş, pazartesi İskele ve Güzelyurt Kaza Mahkemelerinde tam gün greve gidiyor

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), pazartesi günü, İskele ve Güzelyurt Kaza Mahkemelerinde tam gün greve gideceklerini açıkladı.

İki sendika adına KTAMS Başkanı Güven Bengihan tarafından yapılan açıklamada, “İskele ve Güzelyurt kaza mahkemelerindeki personel sorununun çözümü konusunda hükümetin hiçbir adım atmaması nedeniyle sendikalarımız KTAMS ve Kamu-İş, 17 Nisan Pazartesi günü İskele ve Güzelyurt Kaza Mahkemelerinde tam gün grev uygulayacaktır” denildi.

İki sendikanın, saat 10.00’da Güzelyurt Kaza Mahkemesi önünde ortak açıklama yapacağı da belirtildi.