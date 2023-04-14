Hava, hafta ortasına kadar serin ve nemli, sonraki günlerde ise ılık ve nispeten nemli olacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Nisan 14, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Hava DurumuKıbrısManşet

Hava, hafta ortasına kadar serin ve nemli, sonraki günlerde ise ılık ve nispeten nemli olacak

Mert Özkaya
Mert Özkaya
posted on
Sıcaklık 32°C’ye kadar yükselecek

Ülkede bu hafta ortasına kadar serin ve nemli, sonraki günlerde ise ılık ve nispeten nemli hava etkili olacak. Hava sıcaklığının, 32 santigrat derece dolaylarına kadar yükselmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 15–21 Nisan tarihleri arasındaki tahmin raporuna göre bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile ilk yarısı serin ve nemli, diğer yarısında ise ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.


Hava, yarın parçalı bulutlu, pazar günü ise az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu olacak.

Havanın, haftanın ilk iki günü açık ve az bulutlu, çarşambadan cumaya kadar ise parçalı bulutlu olması bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk ve son günleri iç kesimler ve sahillerde 21-24 ºC , diğer günlerde ise  29-32 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgarın, genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:KKTCkktc havadurumu
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar