Ergüçlü en iyi 10 arasında

HAZAR ERGÜÇLÜ OYUNCULUK PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR:



Oyunculuk, bir sinema filminin başarılı bir eser olarak değerlendirilmesi noktasında en önemli bileşenlerden biri şüphesiz iyi oyunculuk performanslarıdır.

Filmlerin anlattığı hikâyeleri daha inandırıcı, daha etkileyici yapmasının yanında onlara yeni boyutlar katmak gibi önemli etkiler yapabilirler.

Bu durum Türkiye sinemasının son 10-15 yıllık döneminde izlediğimiz filmler için de geçerli. Bu doğrultuda içinde tecrübeli oyuncuların da, genç yeteneklerin de olduğu, daha çok sanatsal kaygıları ön planda tutan filmlerden Türkiye sinemasında son yıllara damgasını vuran 10 oyunculuk performansları filmloverss takipçileri için derlendi.



Hazar, oyunculuğuyla dikkat çekiyor

Aralarında Haluk Bilginer, Serkan Keskin, Engin Günaydın, Demet Evgar, Ercan Kesal, Nadir Sarıbacak, Ecem Uzun ve Bartu Küçükçağlayan yer aldığı derlemede “Kuzey Güney”, “Medcezir”, “Analar ve Anneler” ve en son olarak “Hayat Sırları” adlı dizide başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Kıbrıslı ünlü oyuncumuz Hazar Ergüçlü’de yer aldı.

“En güçlü kadın karakter”

Emre Erdoğdu’nun ilk uzun metrajlı filmi Kar’ın en güçlü özelliklerden biri, olayların geçtiği çevreyi yansıtırken kurduğu yoğun gerçeklik hissi. Bu gerçeklikte aktüel kamera kullanımı ve Ayris Alptekin imzalı başarılı kurgunun yanında, oyunculuklar da oldukça etkili bir unsur olarak öne çıkıyor. Her oyuncunun oldukça güçlü performanslar verdiği Kar’da ana karaktere hayat veren Müzeyyen rolünde Hazar Ergüçlü’nün bir adım öne çıktığını söyleyebiliriz. Antalya’nın arka sokaklarında hayatta kalabilecek kadar güçlü bir kadın görüntüsü verirken içinde duygusal gelgitler yaşayan bir karakter olan Müzeyyen’in fiziksel ve psikolojik tüm özelliklerini perdeye yansıtan Ergüçlü, Türkiye sinemasının son yıllarında gördüğü en güçlü kadın karakterlerden birini yaratıyor.