Mülteci ölümleri ile ilgili rapor yayınlandı

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği raporuna göre, bu yıl Akdeniz’i geçerek Avrupa’ya ulaşmaya çalışan her 18 mülteciden 1’i yolda yaşamını yitirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Akdeniz’deki mülteci ölümleriyle ilgili yeni bir rapor yayımladı.

Rapora göre, Akdeniz rotasından geçişler azalsa da ölüm oranı yükseldi. Tüm önlemlere rağmen insan tacirleri daha riskli yöntemlere başvuruyorlar.

Söz konusu yöntemler arasında, “mültecileri düşük kalite şişme bot ve basit balıkçı kayıkları ile taşımak” ilk sırada geliyor.

Ayrıca kötü hava koşulları, insan tacirlerinin dikkate almadığı önemli bir risk faktörü.

Rapora göre, bu yıl Akdeniz rotasında hayatını kaybeden yasadışı göçmen sayısı 1600 civarında. Özellikle Libya’dan İtalya’ya geçişler sayıca azaldı. ama ölüm oranları arttı.

2017’de yasadışı yollarla Avrupa’ya geçmeye çalışan her 49 mülteciden 1’i yaşamını yitirmişti. Ölü ve yaralı rakamları bu yıl artış gösterdi.

Geçtiğimiz yıl Afrika üzerinden Akdeniz rotasını kullanarak geçen mülteci sayısı ise yaklaşık 190 bin.

Avrupa ülkeleri yasadışı yollarla gelen mültecilerin önemli bölümünü ülkelerine geri gönderiyor.