Başkentte zafer Alptürk-Yücener’in

Yazar
Havadis Gazetesi
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3 Eylül 2018 Pazartesi | 16:45

17 araç ile start alan Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın dördüncü yarışı olan Lefkoşa Rallisi’nde 11 ekip finişi görebildi

 

ÇEKİŞMELİ YARIŞ:

Çok çekişmeli geçen Lefkoşa Rallisi’nde genel klasmanda Nethouse Rally Team’den Cevdet Alptürk – Mustafa Yücener ikilisi birinci oldu. Yarışta ikinciliği Cahit Yetkili – Harun Çakır, üçüncülüğü ise Sadık Bilgimer – Ahmet Buzlukçuoğlu ikilisi elde etti

 

 

Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın dördüncü yarışı olan Lefkoşa Rallisi, tamamlandı.

Çok çekişmeli geçen Lefkoşa Rallisi’ni Nethouse Rally Team’den Cevdet Alptürk – Mustafa Yücener ikilisi kazandı.

Genel klasmanda Cevdet Alptürk – Mustafa Yücener ikilisi yarışın birincisi olurken ikinciliği Cahit Yetkili – Harun Çakır ikilisi, üçüncülüğü ise Sadık Bilgimer – Ahmet Buzlukçuoğlu ikilisi elde etti.

Sınıf 1’de Sadık Bilgimer – Ahmet Buzlukçuoğlu, Sınıf 2’de Cevdet Alpturk – Mustafa Yücener, Sınıf 4’te Halil Mulla – Mehmet Çağla, Sınıf N’de Cahit Yetkili -Harun Çakır, Sınıf R’de Göksel Macila – Buğra Tabak ve

Gençler’de ise Halil Mulla – Buğra Tabak ikilisi birinciliklerin sahibi oldu.

 

Motorsporları camiasının sevilen ismi Yusuf Hüdan’ın zamansız vefatı sebebi ile saygı duruşunun yanı sıra tüm ekipler ve tüm görevliler siyah kurdele takarak sevilen ismi anarken 17 aracın start alıp 11 ekibin finiş gördüğü yarışın  ödül töreni Selimiye Meydanı’nda yapıldı.

 

 

Yarış sonuçları

Takım İsmi               Pilot                 Co-Pilot                Araç              Derece       Sınıf

1.Neth. Rally Team    Cevdet Alptürk    Mustafa Yücener    Ford Fie.  S2000   35:52,5    2

2.Macila Rally Team   Cahit Yetkili         Harun Çakır          Mit. Lan. Evo IX    36:18,0    N

3.Neth. Rally Team   Sadık Bilgimer       A.Buzlukçuoğlu     Mit. Lan. Evoo IV  36:18,9    1

4.Macila Rally Team   Fikri Macila          Mehmet Mişon      Mit. Lan. Evo X R4 36:24,8    2

  1. –                          Göksel Macila       Buğra Tabak          Can-am Mav. X3  38:19,4    R
  2. –                          Oktay Çocuk        Hüseyin Çocuk        Mit. Lan. Evo VI   40:01,1    1
  3. –                         Buğur Kambillili     Buğra Kambillili      Mit. Lan. Evo VII  41:03,0    1

8.Macila Rally Team   Halil Mulla            Mehmet Çağla       Ford Fiesta R2      42:00,6    4

  1. –                        Mehmet Karaoğlan   Mehmet Coşar      Mit. Lan. Evo IX   42:36,5    N
  2. –                             Asaf Akçın            Vural Vurur        Mit. Lan. Evo VIII 42:53,1   N
  3. –                          Selen Bilgimer       Mustafa Kandır     Mit. Lan. Evo III   49:04,7    1

 

 

 

 

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