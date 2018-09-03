Başkentte zafer Alptürk-Yücener’in

17 araç ile start alan Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın dördüncü yarışı olan Lefkoşa Rallisi’nde 11 ekip finişi görebildi

ÇEKİŞMELİ YARIŞ:

Çok çekişmeli geçen Lefkoşa Rallisi’nde genel klasmanda Nethouse Rally Team’den Cevdet Alptürk – Mustafa Yücener ikilisi birinci oldu. Yarışta ikinciliği Cahit Yetkili – Harun Çakır, üçüncülüğü ise Sadık Bilgimer – Ahmet Buzlukçuoğlu ikilisi elde etti

Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın dördüncü yarışı olan Lefkoşa Rallisi, tamamlandı.

Çok çekişmeli geçen Lefkoşa Rallisi’ni Nethouse Rally Team’den Cevdet Alptürk – Mustafa Yücener ikilisi kazandı.

Genel klasmanda Cevdet Alptürk – Mustafa Yücener ikilisi yarışın birincisi olurken ikinciliği Cahit Yetkili – Harun Çakır ikilisi, üçüncülüğü ise Sadık Bilgimer – Ahmet Buzlukçuoğlu ikilisi elde etti.

Sınıf 1’de Sadık Bilgimer – Ahmet Buzlukçuoğlu, Sınıf 2’de Cevdet Alpturk – Mustafa Yücener, Sınıf 4’te Halil Mulla – Mehmet Çağla, Sınıf N’de Cahit Yetkili -Harun Çakır, Sınıf R’de Göksel Macila – Buğra Tabak ve

Gençler’de ise Halil Mulla – Buğra Tabak ikilisi birinciliklerin sahibi oldu.

Motorsporları camiasının sevilen ismi Yusuf Hüdan’ın zamansız vefatı sebebi ile saygı duruşunun yanı sıra tüm ekipler ve tüm görevliler siyah kurdele takarak sevilen ismi anarken 17 aracın start alıp 11 ekibin finiş gördüğü yarışın ödül töreni Selimiye Meydanı’nda yapıldı.

Yarış sonuçları

Takım İsmi Pilot Co-Pilot Araç Derece Sınıf

1.Neth. Rally Team Cevdet Alptürk Mustafa Yücener Ford Fie. S2000 35:52,5 2

2.Macila Rally Team Cahit Yetkili Harun Çakır Mit. Lan. Evo IX 36:18,0 N

3.Neth. Rally Team Sadık Bilgimer A.Buzlukçuoğlu Mit. Lan. Evoo IV 36:18,9 1

4.Macila Rally Team Fikri Macila Mehmet Mişon Mit. Lan. Evo X R4 36:24,8 2

– Göksel Macila Buğra Tabak Can-am Mav. X3 38:19,4 R – Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk Mit. Lan. Evo VI 40:01,1 1 – Buğur Kambillili Buğra Kambillili Mit. Lan. Evo VII 41:03,0 1

8.Macila Rally Team Halil Mulla Mehmet Çağla Ford Fiesta R2 42:00,6 4