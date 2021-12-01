Erdoğan’nın faiz değerlendirmeleri ardından dolar ve eurodan yeni rekor

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam gündemdeki gelişmeleri TRT ortak yayınında değerlendirdi. Erdoğan, “Faiz sebep, enflasyon neticedir. Faizi şu anda düşürüyoruz ve enflasyonun da inşallah düştüğünü hep birlikte göreceğiz” dedi.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün akşamki konuşması esnasında dolar/TL 13,73 seviyelerine yükselerek tarihi zirvesini yeniledi. Euro/TL ise 15,50 seviyesine ulaşarak rekor tazeledi.

13,6935 ile güne başlayan Doları kuru, saat 08:57 itibarıyla %0,78 azalışla 13,5640 liradan işlem görürken 15,5661 ile güne başlayan Euro kuru, saat 08:58 itibarıyla %0,94 azalışla 15,3811 liradan değer buluyor.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

“Faiz sebep enflasyon neticedir. Faizi düşürüyoruz, enflasyonun da düştüğünü hepimiz göreceğiz. “

“Büyüme beklentimiz, 10’u bulacağız. Bizim tahminimiz asgari 10 ama üzerine de çıkabilir.”

“Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. Ülkemizin bu yolla cendereye sokulmak istenmesi bizim tarafımızdan engellenmiştir.”

“Kur-faiz spekülasyonunu ancak biz engelleriz.”

“Türkiye’nin ekonomisi çok güçlü, dışarıdan birileri zayıf göstermeye çalışıyor. Geriye dönüş yok.”

“Yeter ki bize güven veren yatırımcılar olsun. Bizim derdimiz bu.”