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Bugün kısa süreli fırtına bekleniyor

1 Aralık 2021
troodos kar





Troodos’un en zirvesinde senenin ilk hafif kar yağışı sabahın erken saatlerinde görüldü.

Meteoroloji Dairesi raporuna göre bugün yer yer hafif yağmur bekleniyor.Bölgemizin bugün alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. Troodos’un en zirvesinde senenin ilk hafif kar yağışı sabahın erken saatlerinde görüldü. Kaynak: Kitasweather





Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SERİN VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI AZ BULUTLU GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.

RÜZGAR

KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ VE KISA SÜRE FIRTINA ŞEKLİNDE ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.

BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENİYOR.

Taurus

Bölge:Taurus
HAVA PARÇALI AZ BULUTLU GEÇECEK.RÜZGAR KUZEY VE BATI DAN 5 İLE 7 YER YER 8 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 2,5 İLE 3,5 YER YER 4,5 METRE. GÖRÜŞ ORTA.

Crusade

Bölge: Crusade
HAVA PARÇALI AZ BULUTLU GEÇECEK.RÜZGAR KUZEY VE BATI DAN 5 İLE 7 YER YER 8 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 2,5 İLE 3,5 YER YER 4,5 METRE. GÖRÜŞ ORTA.

Delta

Bölge: Delta
HAVA PARÇALI AZ BULUTLU GEÇECEK.RÜZGAR KUZEY VE BATI DAN 5 İLE 7 YER YER 8 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 2,5 İLE 3,5 YER YER 4,5 METRE. GÖRÜŞ ORTA.



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1 Aralık 2021


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