Güney KıbrısHava DurumuKıbrısManşet
Bugün kısa süreli fırtına bekleniyor
Troodos’un en zirvesinde senenin ilk hafif kar yağışı sabahın erken saatlerinde görüldü.
Meteoroloji Dairesi raporuna göre bugün yer yer hafif yağmur bekleniyor.Bölgemizin bugün alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. Troodos’un en zirvesinde senenin ilk hafif kar yağışı sabahın erken saatlerinde görüldü. Kaynak: Kitasweather
Meteorolojik Görünüm
BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SERİN VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI AZ BULUTLU GEÇECEK.
HAVA SICAKLIĞI
MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.
RÜZGAR
KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ VE KISA SÜRE FIRTINA ŞEKLİNDE ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.
BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENİYOR.
Taurus
|Bölge:Taurus
|HAVA PARÇALI AZ BULUTLU GEÇECEK.RÜZGAR KUZEY VE BATI DAN 5 İLE 7 YER YER 8 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 2,5 İLE 3,5 YER YER 4,5 METRE. GÖRÜŞ ORTA.
Crusade
|Bölge: Crusade
|HAVA PARÇALI AZ BULUTLU GEÇECEK.RÜZGAR KUZEY VE BATI DAN 5 İLE 7 YER YER 8 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 2,5 İLE 3,5 YER YER 4,5 METRE. GÖRÜŞ ORTA.
Delta
|Bölge: Delta
|HAVA PARÇALI AZ BULUTLU GEÇECEK.RÜZGAR KUZEY VE BATI DAN 5 İLE 7 YER YER 8 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 2,5 İLE 3,5 YER YER 4,5 METRE. GÖRÜŞ ORTA.