Sucuoğlu: 23 Ocak’tan sonra tek başına iktidara gelmek çok önemli

Başbakan Faiz Sucuoğlu, 23 Ocak’tan sonra ciddi radikal değişimler öngördüğünü ve bu hususta çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Sucuoğlu Hakikat Tv de Güven Arıklı’nın gündeme dair sorularını yanıtladı.

Başbakan Sucuoğlu havaların soğumasının ve mutasyona uğrayan virüs nedeni ile hasta sayılarında artış yaşandığını ve pandeminin kendini hissettirdiğini anlatarak bunun kış aylarında beklenen bir durum olduğunu ve bu nedenle sürekli aşı olma çağrısı yaptığını anlattı.

Kaybedilen hastaların %85-90 aşısız olduğuna da dikkat çeken Başbakan hastanede hastalığı ağır seyrettiğine , uzun süre yatanların da çoğunluğunun aşısız olduğuna vurgu yaptı ve yeterince aşı bulunmasına rağmen aşılanan sayısının arzu edildiği düzeyde olmadığını belirtti. Tüm dünyada olduğu gibi zorla aşı yapılması diye bir durumun olmadığını ancak bu konuda aşısızlara dönük bazı tedbirlerin de alınmakta olunduğunu anlatan Başbakan Sucuoğlu aşısız olanların önce kendilerine, daha sonra çocuklarına, yakınlarına ve yakın çevresine zarar vereceğini ve şu anda içinde bulunulan boyut ve sürecin kesinlikle aşılanmanın gerekliliğini ortaya koyduğunu anlattı.

Aşılama oranı yükselmediği sürece bu sıkıntıdan kurtulmamızın mümkün olmadığını da kaydeden Başbakan, sağlık konusunda ciddi paralar verildiğini ve maliyenin sağlık konusunda ciddi bir maliyeti ödeme mükellefiyeti bulunduğunu da anlatarak aşılamanın artması ile maliye üzerindeki mükellefiyetin azalacağını ve bundan artan rakamın sıkıntı içinde olan diğer sektörlere kaydırılabileceğini de belirtti. Pandemi ve virüsün yeni bir durum olmadığını ve kış ayları ile birlikte artışın beklenen bir durum olduğuna da vurgu yapan Başbakan “Havalar soğudu neticede gribal enfeksiyonlar da da arttı. Bu nedenle kendimizi korumayı ihmal etmeyeceğiz. Maske, mesafe ve hijyen olmazsa olmazımızdır. “ dedi.

Ekonomi konusuna da değinen Başbakan Sucuoğlu özellikle dövizin beklenmedik bir değer kazanması ve ülkede her şeyin dövize endeksli oluşun sıkıntısını ve acısının da yaşanmakta olduğuna vurgu yaparak “Bu konuda elden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz. Açılımlar yapılıyor, belli konularda cesaretle imzalar atılıyor. Ama bu dövizin bu kadar güçlenmesi beklenen bir durum değildi.” dedi. Ülke olarak bu hususta yapılabilecek çok fazla bir şey olmadığının altını da çizen Başbakan Sucuoğlu, krize müdahale edilemediğini, eldeki olanaklar çerçevesinde neler yapabilir, nasıl tedbirler alınabilir bu hususlarda çalışma yapıldığını anlattı.

Ticaret Odası, Sanayi Odası, Esnaf ve Zanaatkarlar gibi ekonomik örgütlerin yer aldığı Ekonomik Örgütler Platformu ile üniversite hocalarının da katılımı ile kısa ve Orta vadeli ekonomik tedbirler üzerinde çalışmalar da yapıldığını hatırlatan Başbakan çalışmaların devam ettiğini bu arada seçim sathına da girilmekte olduğundan bu konudaki çalışmaların daha yoğun bir şekilde sürdürülmekte olduğunu anlattı Başbakan döviz konusunda daha önce de sıkıntılar yaşandığını da anımsatarak “bunu da hep beraber atlatacağız” dedi.

Seçim öncesi bütçenin geçirildiğini de vurgulayan Başbakan bunun çok önemli ne olduğunu çünkü eski bütçeyle yeni yıla girilmiş olması 2022 yılında daha da büyük ve derin sıkıntılara yol açılacaktı. Dedi. “ Göreve geldiğimiz günden itibaren özellikle Muhalefet partileri ile yapmış olduğumuz istişarelerde o gergin havayı ortadan kaldırmayı başardık ve 5 aydır 6 aydır toplanmayan veya hep ertelenen Meclis göreve geldiğimiz son 20 günde rutin olarak hatta fazla sık sık toplantılarını yaptı ve o gerginlik ortadan kalktı. Sadece bütçeyi geçirmedik. Aynı zamanda birçok yasa da geçti” diyen Başbakan bu süreçte erken seçim tarihinin de belirlendiğini, gerginlik ve aşırı kutuplaşmanın ortadan kaldırıldığını da belirterek “ 26 arkadaşımız sürekli mecliste oldu ve genel Kurulda disiplin ve otorite yerine geldi. “ şeklinde konuştu.

Programda seçim çalışmalarına da değinen Başbakan Sucuoğlu , göreve geldiğinde UBP nin % 32 civarında bir oyu olduğunu, şu anda ise bunun %40 a çıktığını gösterdiğini de kaydederek UBP oylarında tırmanışının devam ettiğini ve Adaylar arasında çok ciddi ve kıymetli adaylar bulunduğunu ve tek başına iktidara gelmek yönünde inancının olduğu söyledi. Mağusa’da yapılan bir etkinlikte coşkulu bir kalabalığın katıldığını ve bir çok partinin mitingdeki sayısı kadar insanın katıldığını ve bunlar arasında sadece partili değil siyasi yönü bulunmayan vatandaşların da yer almasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Başbakan “10000 kişi de olsa gözlerde herhangi bir heyecan yoksa çok fazla bir anlamı yoktur. Gözleri heyecan dolu bir kalabalık çok daha anlamlıdır. Partiye büyük bir ilgi var. Heyecan var. umut var. Gerçekten Ulusal Birlik Partisi’nde özellikle gençler ve kadınlarımız da çok istekli.” ifadelerini kullandı.

Ekonomide sıkıntılar bulunduğunu çünkü ekonomiyi döndüren çarkların sağlıklı çalışamadığını da anlatan Başbakan, yaşanan pandemiden dolayı özel sektörün ciddi darbe aldığını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomisi ve maliyesinin de sıkıntıda olduğunu anlattı. Turizm en kırılgan sektördür ve herhangi bir gerginlik, herhangi bir krizde insanların feragat ettiği ilk şey turizmdir “ diyen Başbakan Dr Faiz Sucuoğlu , Turizm ve yüksek öğrenimin ülkemizdeki iki lokomotif sektör olduğunu ve ikisinin de virüsten dolayı darbe aldığını , yüksek öğrenimde bir düzelmenin olduğunu ancak turizmde hala sıkıntı bulunduğunu anlattı ve “900 kusur milyon dolarlardan 160 bin dolarlarla düşen bir turizmden bahsediyorum. Bu da ciddi bir sıkıntı yaratıyor. Maliye de çok ciddi çaba sarf ediyor “ diyen Başbakan “Bu Türkiye’den bir şekilde karşılanmaya çalışılmaktadır. Merkez Bankasından karşılama çabası içerisindedir. Mükellefiyetler kısmen de olsa yerine gelmesi, bunların ödenmesi gerekir ki çarşı da canlansın. Mükellefiyetler vardır onlar konusunda da sıkıntılı bir yoldan geçiyoruz” diyerek bu süreçte de Türkiye ile temasların devam ettiğini ve önümüzdeki günlerde ekonomik gelirlerin artması ile her şeyin yoluna gireceğine inanç belirtti.

23 Ocak’tan sonraki süreçte çok ciddi açılımlar ve radikal değişiklikler de yapılacağını ve Sektörel açılımlara da hazır olunması gerektiğini kaydeden Başbakan, iki büyük sektörün yanında yapılacak çalışmalarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sıcak paraya ulaşması yönünde açılımlar yapılacağını da anlattı. “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin coğrafi yapısı itibariyle albenisi çok yüksek bir ülkedir . Sektörel açılım yönünde sıcak paraya ulaşmak üzere 23 Ocak’tan sonra hızlı bir şekilde açılımlar başlayacak ve beraber çalıştığımız ekonomiden anlayan insanlarımızla çalışmalar neticesinde 8 ile 12 ay içerisinde ülkeyi tamamen ters çevirebileceğine inanıyoruz “diyen Başbakan krize rağmen yeni sektörlerdeki açılımlarla birlikte bunu olumluya döndüreceklerini söyledi.

Hayal peşinde koşmanın bir anlamı olmadığını da vurgu yapan Başbakan “Elimizde üç kuruş varsa o üç kuruşun hayalini kuracağız. Beş kuruşun hayalini kurarsanız hayal kırıklığına uğrarsınız. Elimizdeki sepette bulunan yumurtaları en iyi nasıl dağıtabiliriz. nasıl kullanırız. Vatandaşlarımıza külfetli nasıl azaltırız. Bizim çabamız bu yöndedir. Seçimden sonra kuracağımız 5 yıllık hükümette bunu yapacağız. Birazcık zaman ve birazcık sabır. Çünkü şu anda bir seçim var. Nisabın sağlanamadığı motivasyonun ortadan kalktığı bir meclis vardı Biz geçici olarak 20-25 gün bu meclisi çalıştırabildik. Dolayısıyla her çalışmayan bir meclis, zorlama demektir. Alacağımız Radikal kararları 26 ile götürmeniz mümkün değildir. Bir kişinin eksilmesi sizin bütün programınızı bozar. Geçen hafta seçim yasağına kadar yapmış olduğumuz çalışmalar ve açılımlarla normal bir hükümetin 2- 3 ayda yapacağını biz15 günde yaptık.” Dedi .

23 Ocak’tan sonra tek başına iktidara gelmenin önemine de dikkat çeken Başbakan, hızlı bir şekilde Radikal kararların ne pahasına olursa olsun yasal çerçevede alınacağını ve sıcak paranın bu ülkeye gelmesini sağlayacağını da söyledi.

“Cesaretle tüm konuların üzerine gideceğiz. Kelle koltukta gideceğiz. Seçilme gailesi olmadan gideceğiz “ dedi ve yeni imzalanan imar planını örnek gösterdi. Önümüzdeki haftalarda bunun olumlu yansımalarının da görüleceğini anlatarak “koymuş olduğumuz hedeflere ne pahasına olursa olsun ulaşacağız “. diyerek bunun bedelini de ödemeye hazır olduğunu vurguladı.