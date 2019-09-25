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Erdoğan’dan New York’ta ŞOV

25 Eylül 2019
Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma, bugünkü Rum gazetelerine de yansıdı.
Fileleftheros gazetesi “Erdoğan’dan New York’ta Şov… Türk Cumhurbaşkanı Kıbrıs Sorununda İlerleme Sağlanmamasının sorumluluğunu Rumlara Yüklemek İstedi” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, Erdoğan’ın genel kuruldaki konuşmasına haritalar ve fotoğraflarla gelerek, Rum tarafına suçlamalarda bulunduğunu yazdı, konuşmasından bölümler aktardı.
Haber, diğer gazetelerde de şu başlıklarla yer aldı:
Alithia gazetesi: “Erdoğan BM Genel Kurulu’nda: Rumlar Suçlu, Doğalgazda Win-Win Çözüm İçin Hazır”
Haravgi gazetesi: “Erdoğan: Rumlar Kıbrıslı Türklere Siyasi Dayatma Yapıyor”
Politis gazetesi: “Erdoğan’ın Doğu Akdeniz’de Win-Win Söylemleri… Garantileri ve Eşitliği Öne Çıkarıyor”.

Erdoğan: Kıbrıs Türk halkının haklarını teminat altına alan bir çözüm bulunana kadar çaba göstereceğiz

 

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