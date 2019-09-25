DAÜ mühendislik öğrencilerinden oluşan “Team Ada”dan büyük başarı

Bu yıl 15.’si düzenlenen Efficiency Challenge Yarışması, 16 – 22 Eylül 2019 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirildi. Yarışta Team ADA, üniversiteyi temsilen üçüncü kez bulundu.

2017 yılı yarışlarında Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü Z-ZERO Takımı geliştirdiği Z-ZERO elektrikli araç ile yarışmaya katılmış ve performans sıralamasını 74 takımdan 20. olarak tamamlamıştı. Bu proje, mekanik ve elektronik tasarımı, mühendislik çalışması ve yerlilik açısından üstün bulunarak Mekatronik Tasarım Ödülü’ne de layık görülmüştü. Öte yandan, 2018 yılı yarışlarında da “Mediterranean Shark” aracı TÜBİTAK tarafından düzenlenen Elektromobil 2018 Yarışma finalinde yarışı 9. olarak tamamladı.

KKTC’yi bir tek DAÜ temsil etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) bir tek DAÜ’nün katıldığı söz konusu yarışta “Team ADA” adı altında “Mediterranean STORM” aracı Elektromobil kategorisinde yarıştı. DAÜ Elektrikli Araç Geliştirme Merkezi (EVDC) Başkanı Yrd. Doç. Dr. Davut Solyalı liderliğinde yürütülen “Mediterranean STORM” projesi için çalışan “Team ADA”; yerli ve yabancı lisans ve lisansüstü öğrencilerden oluşuyor. Tasarım, geliştirme ve üretimi tamamıyla DAÜ bünyesinde geliştirilen “Mediterranean STORM” projesi üniversitenin kendi imkanları ve öğrencileri tarafından DAÜ laboratuvarlarda gerçekleştirildi.

TÜBİTAK tarafından 2005 yılından bu yana her sene düzenlenmekte olan Efficiency Challenge, üniversite öğrencilerini bir araya getirerek alternatif, temiz enerji kaynaklarının araştırılması, otomotiv sektöründe kullanımının yaygınlaştırılması ve konu üzerine farkındalık oluşturulmasını hedeflemektedir. Yarışta, kurallar bağlamında şehir konseptine göre tasarlanan araçlar ile elde edilebilecek en yüksek enerji verimliliği aranmaktadır. Yerli üretimin büyük bir önem taşıdığı organizasyonda, 2018 itibariyle dört araç parçası yerli üretime sahip olmak zorundadır.

“Bu başarı öğrencilerimindir”

Başarının ardından açıklamalarda bulunan DAÜ Elektrikli Araç Geliştirme Merkezi (EVDC) Başkanı Yrd. Doç. Dr. Davut Solyalı, “Sonunda yarışlar biter… Öğrencilerim büyük bir özveriyle çalıştılar ve bu başarıyı DAÜ’ye ve KKTC’ye getirdiler. Bu başarı onlarındır. Hepsini yürekten tebrik, ileriki hayatlarında eşsiz başarılar dilerim. TÜBİTAK tarafından 14-19 Eylül tarihlerinde düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları organizasyonu muhteşem bir kapanışla tamamlandı ve ödüller sahiplerine kavuştu.

80’den fazla üniversitenin katıldığı etkinlikte takımlar kıyasıya mücadele etti. Mühendislik alanlarında kendilerini ispatlamaya, listelerde yer almaya çalıştılar. 3. kez geldiğimiz bu etkinliğe nerdeyse tamamen yeni ve genç bir takımla katıldık.

Bu yıl bu kontrollerde başarılı olamayan 40’tan fazla üniversite yarışmadan doğrudan elendiler. En iyisinden en az başarılısına, üniversiteler, bu kontrollerden ortalama 3 kez de geçebilmektedirler. 3 yıl üst üste istikrarını bozmadan teknik kontrolleri ve dinamik test sürüşlerini ilk seferde yapabilen ilk üniversite olduk” dedi.

“Ödüle layık görüldük”

Yrd. Doç. Dr. Solyalı, “Yıl boyunca Team ADA okullarımızda birçok etkinlikler düzenlemiş, gençleri bilime aşılamış ve toplumda farkındalık yaratmak için birçok projeye imza atmıştır. Bu çabalarımız TÜBİTAK tarafından benimsenmiş ve bu bağlamda; toplumda farkındalık oluşturan ve yaygınlaştırılmasına yönelik üstün faaliyet gösteren takımlara verilen ‘Tanıtım ve Yaygınlaştırma Teşvikleri’ ödülüne layık görüldük. 2017 yılında ilk kez ‘Z-ZERO’ adlı aracımızla katıldığımız yarışları 20. sırada tamamlamış ve Tasarım ödülü almıştık. 2018 yılında ise ‘Mediterranean SHARK’ adlı aracımızla yarışları büyük bir başarıyla 9. olarak tamamlamıştık. 2017 yılından beridir 3 yıldır yine KKTC’yi temsil eden ve uluslararası yapısıyla övgü alan tek üniversitemiz DAÜ olmuştur. Her yıl bir önceki yıla göre aracımızın ağırlığını yarıya indirdik. Aero-dinamik çalışmalarımızı yukarıya çekip, sürtünme katsayımızı kat kat iyileştirdik. Bu yıl 120kg’luk “Mediterranean STORM” adlı aracımızla Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarını tüm üniversiteler arasında 5. sırada yer alarak tamamladık” diye konuştu.

“Ülkeme hayırlı uğurlu olsun”

Yrd. Doç. Dr. Solyalı, sözlerini şöyle tamamladı: “Tüm başarılarımızın tohumlarını eken, suyunu toprağını veren, fazla güneşten yağmurdan koruyan, elleriyle toprağını eşeleyen, yüreğini, vizyonunu, inancını ortaya koyan Sayın Rektörüm Prof. Dr. Necdet Osam’a çok teşekkür ederim. Başta Rektörlük ve ona bağlı birçok birim bu proje için emek vermiş, katkılarında hiçbir zaman tereddüt etmemiştir. Bize olan inançları ve destekleri bizleri çok güçlendirmiştir. Takımım adına sonsuz teşekkür ederim. Ülkeme hayırlı uğurlu olsun.”