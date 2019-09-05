Erdoğan: Üçüncü sondaj gemimizin gelmesi söz konusu olabilir

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il başkanları toplantısında, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili de konuştu.

Kıbrıs üzerinden Amerika Birleşik Devletleri’ne mesaj veren Erdoğan, “Kıbrıs Barış Harekatı sebebiyle ülkemize uygulanan askeri ambargolar bizi savunma sanayi ile ilgili ilk adımları atmaya yöneltmişti. Ülkemize gizli açık ambargolarla köşeye sıkıştırmak isteyenleri bizi her alanda kendi potansiyelimizi en üst seviyede değerlendirmeye yöneltti” dedi.

Erdoğan, “ Bugün Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon arama faaliyetlerinde söz sahibi olmuşsak bunu vakitlice edindiğimiz sondaj ve sismik araştırma gemilerimize borçluyuz. Artık kendimize ait 2 adet sondaj, 2 adet de sismik araştırma gemimiz var. Üçüncü bir sondaj gemimizin gelme durumu da söz konusu olabilir. Doğu Akdeniz’de şu bu değil biz ne diyoruz biz buna bakıyoruz. Gemilerimiz bölgede… Bütün fırkateynlerimiz yanlarında. Kimse burada bizim hakkımız olan konulardan bizi mahrum etmeye kalkamaz. Bizim garantör ülke olarak söz söyleme haklarımız var” şeklinde konuştu