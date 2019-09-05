Kıbrıs

Çakır, kendisine hakaret eden şahısları mahkemeye verecek

5 Eylül 2019

Din Görevlileri Sendikası Başkanı Süleyman Çakır, bir gazetede yayımlanan açıklamalarını gerekçe göstererek kendisine yönelik hakaret ve nefret içeren yorumlar yapıldığını belirterek bunların incelendiğini, gerekli görülmesi halinde hukuki süreç başlatacağını belirtti.

Çakır yazılı açıklamasında, yapılan kötü yorumları sahiplerine misliyle iade ettiğini kaydetti.

“İfade özgürlüğü hem Anayasamızda, hem yasalarımızda, hem de uluslararası anlaşmalarla güvence altına alınmış, kimsenin keyfine ve tekeline verilmemiştir” diyen Çakır, sendika başkanı sıfatıyla Türkiye’den bir gazeteye yaptığı açıklamalardan yola çıkılarak, toplumda nefret uyandıran yaklaşımlarla ve tonda yorumlardan üzüntü duyduğunu ifade etti.

Etiketler

İlgili Makaleler

Erdoğan: Üçüncü sondaj gemimizin gelmesi söz konusu olabilir

5 Eylül 2019

Başbakanlık Özel Kalem Müdürü görevine Okan Donangil atandı

5 Eylül 2019

Belediyeler Birliği’nde atık yönetimi çalıştayı düzenlendi

5 Eylül 2019

‘Barış Kararı İnisiyatifi’ kuruldu

5 Eylül 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı