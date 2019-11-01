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Erdoğan ile Guterres bir araya geldi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile İstanbul’da bir araya geldi.
Kabulde; Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır ve Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu da hazır bulundu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Guterres’i kabulü, yaklaşık 1 saat sürdü.
İstanbul Vahdettin Köşkü’nde yer alan görüşme basına kapalı gerçekleşti.