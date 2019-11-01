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İşte dünyanın en çok kazanan ‘ölüleri’

1 Kasım 2019

Forbes, ‘yılın en çok kazanan ölü ünlüleri’ni açıkladı. 2019 yılının şampiyonu 60 milyon dolarlık gelir ile bir kez daha 10 yıl önce ölen Michael Jackson oldu.

Forbes dergisinin 1 Ekim 2018 ile 1 Ekim 2019 aralığını baz alarak oluşturduğu ‘yılın en çok kazanan ölü ünlüleri’ listesi açıklandı. Zirvede yine aynı isim yer aldı… İşte o liste!

11. XXXTENTACION

Ölüm Tarihi: 18 Haziran 2018
Ölüm Nedeni: Cinayet
Yıllık Kazanç: 10 milyon dolar

10. Nipsey Hussle

Ölüm Tarihi: 31 Mart 2019
Ölüm Nedeni: Cinayet
Yıllık Kazanç: 11 milyon dolar

9. Prince

Ölüm Tarihi: 21 Nisan 2016
Ölüm Nedeni: Aşırı Doz
Yıllık Kazanç: 12 milyon dolar

8. Marilyn Monroe

Ölüm Tarihi: 5 Ağustos 1962
Ölüm Nedeni: Aşırı Doz
Yıllık Kazanç: 13 milyon dolar

7. John Lennon

Ölüm Tarihi: 8 Aralık 1980
Ölüm Nedeni: Cinayet
Yıllık Kazanç: 14 milyon dolar

6. Dr. Seuss

Ölüm Tarihi: 24 Eylül 1991
Ölüm Nedeni: Kanser
Yıllık Kazanç: 19 milyon dolar

5. Bob Marley

Ölüm Tarihi: 11 Mayıs 1981
Ölüm Nedeni: Kanser
Yıllık Kazanç: 20 milyon dolar

4. Arnold Palmer

Ölüm Tarihi: 25 Eylül 2016
Ölüm Nedeni: Kalp krizi
Yıllık Kazanç: 30 milyon dolar

3. Charles Schulz

Ölüm Tarihi: 12 Şubat 2000
Ölüm Nedeni: Kanser
Yıllık Kazanç: 38 milyon dolar

2. Elvis Presley

Ölüm Tarihi: 16 Ağustos 1977
Ölüm Nedeni: Kalp krizi
Yıllık Kazanç: 39 milyon dolar

1. Michael Jackson

Ölüm Tarihi: 25 Haziran 2009
Ölüm Nedeni: İlaçlar yüzünden zehirlenme
Yıllık Kazanç: 60 milyon dolar

 



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