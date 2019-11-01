İşte dünyanın en çok kazanan ‘ölüleri’

Forbes, ‘yılın en çok kazanan ölü ünlüleri’ni açıkladı. 2019 yılının şampiyonu 60 milyon dolarlık gelir ile bir kez daha 10 yıl önce ölen Michael Jackson oldu.

Forbes dergisinin 1 Ekim 2018 ile 1 Ekim 2019 aralığını baz alarak oluşturduğu ‘yılın en çok kazanan ölü ünlüleri’ listesi açıklandı. Zirvede yine aynı isim yer aldı… İşte o liste!