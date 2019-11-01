İşte dünyanın en çok kazanan ‘ölüleri’
Forbes, ‘yılın en çok kazanan ölü ünlüleri’ni açıkladı. 2019 yılının şampiyonu 60 milyon dolarlık gelir ile bir kez daha 10 yıl önce ölen Michael Jackson oldu.
Forbes dergisinin 1 Ekim 2018 ile 1 Ekim 2019 aralığını baz alarak oluşturduğu ‘yılın en çok kazanan ölü ünlüleri’ listesi açıklandı. Zirvede yine aynı isim yer aldı… İşte o liste!
11. XXXTENTACION
Ölüm Tarihi: 18 Haziran 2018
Ölüm Nedeni: Cinayet
Yıllık Kazanç: 10 milyon dolar
10. Nipsey Hussle
Ölüm Tarihi: 31 Mart 2019
Ölüm Nedeni: Cinayet
Yıllık Kazanç: 11 milyon dolar
9. Prince
Ölüm Nedeni: Aşırı Doz
Yıllık Kazanç: 12 milyon dolar
8. Marilyn Monroe
Ölüm Tarihi: 5 Ağustos 1962
Ölüm Nedeni: Aşırı Doz
Yıllık Kazanç: 13 milyon dolar
7. John Lennon
Ölüm Tarihi: 8 Aralık 1980
Ölüm Nedeni: Cinayet
Yıllık Kazanç: 14 milyon dolar
6. Dr. Seuss
Ölüm Tarihi: 24 Eylül 1991
Ölüm Nedeni: Kanser
Yıllık Kazanç: 19 milyon dolar
5. Bob Marley
Ölüm Tarihi: 11 Mayıs 1981
Ölüm Nedeni: Kanser
Yıllık Kazanç: 20 milyon dolar
4. Arnold Palmer
Ölüm Nedeni: Kalp krizi
Yıllık Kazanç: 30 milyon dolar
3. Charles Schulz
Ölüm Tarihi: 12 Şubat 2000
Ölüm Nedeni: Kanser
Yıllık Kazanç: 38 milyon dolar
2. Elvis Presley
Ölüm Tarihi: 16 Ağustos 1977
Ölüm Nedeni: Kalp krizi
Yıllık Kazanç: 39 milyon dolar
1. Michael Jackson
Ölüm Tarihi: 25 Haziran 2009
Ölüm Nedeni: İlaçlar yüzünden zehirlenme
Yıllık Kazanç: 60 milyon dolar