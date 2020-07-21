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Erdoğan: Deniz yetki alanlarındaki hak ve çıkarlarımızı kararlılıkla savunuyoruz

21 Temmuz 2020
Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Doğu Akdeniz, sondaj, KKTC, Yavuz, Fatih, Libya, NAVTEX 2, Oruç Reis sismik araştırma gemisi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi 2 Yıllık Değerlendirme Toplantısı’nda Doğu Akdeniz konusunda kritik mesajlar verdi.

Türkiye’nin ilk deniz sondaj gemisi Fatih’in Ekim 2018’de, ikinci sondaj gemisi Yavuz’un da geçen yıl da Akdeniz’de sondaja başladığını hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

“Bu hamlelerimizle, Türkiye’ye karşı Doğu Akdeniz’de kurulmaya çalışılan tuzakları tersine çevirdik. KKTC’nin Türkiye Petrollerine verdiği ruhsat alanlarında ve kendi kıta sahanlığımızda arama ve sondaj çalışmalarına aralıksız devam edeceğiz. Birilerinin iznine tabi değiliz, haklarımız çerçevesinde adım attık.”

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Libya arasında deniz yetki alanları konusundaki mutabakat sonrası yaşanan gelişmeleri de değerlendirdi.

Erdoğan, “Libya ile imzaladığımız Mutabakat Muhtırasına dayalı olarak ülkemizin Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarındaki hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunuyoruz. Ayrıca bu ülke ile enerji alanındaki iş birliğimizin güçlendirmek için ilave adımlar atıyoruz. Libya’nın meşru hükümetine karşı saldırgan tavırlar içinde olan herkesi, uluslararası hukuka ve Libyalıların iradesine saygı göstermeye davet ediyoruz” dedi.

Bu arada, Türkiye, Libya ile deniz yetki alanları konusunda varılan mutabakat çerçevesinde bölgede sismik araştırma için adım attı.

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin yapacağı faaliyetler kapsamında, Türkiye Meis adasının güneyi ve doğusunda NAVTEX ilan etti.

Bugün yayınlanarak yürürlüğe giren NAVTEX 2 Ağustos’a kadar geçerli olacak.

Öte yandan, bölgede tek yanlı hak iddiasında bulunan Yunanistan, NAVTEX ilanı üzerine Yunan ordusunu teyakkuz durumuna geçirdi.

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Güney Kıbrıs ziyaretini yarıda keserek Atina’ya döndü.


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