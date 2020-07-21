Cumhurbaşkanı Akıncı, ölümle tehdit edildiğini açıkladı

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada son zamanlarda aldığı ölüm tehditlerinin arttığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Akıncı, son zamanlarda ölüm tehditlerinin yine yoğunlaşmaya başladığını duyurdu.

Akıncı açıklamasında, “dünyada bu kadar açık ölüm tehdidi yapılan başka bir Cumhurbaşkanı var mı bilmiyorum. Arkadaşlarımız ilgili yerlere gerekli bildirimleri bugün yaptılar. Bir işe yarar mı onu da bilmiyorum. Yurttaşlarımız dikkatli olmam için uyarı yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

Kendisinde dikkat etmesinin söylendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, dıştan gelecek tehditin göğüslenebileceğini ancak tehditin içerden geliyorsa mümkün olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Nereye dikkat edeyim? Dıştan bir tehditi göğüslemek mümkündür. Tehdit gerçekte dıştan olsa da artık ta içerinizden geliyorsa biraz zor. Ancak şunu açıklıkla belirtmek isterim. Ben her gün ölenlerden değilim. Vakti gelmişse bir defa ölürüm; ama toplumumun hak ettiği insanca, onurlu bir yaşama kavuşma mücadelesinden asla vazgeçmem” ifadelerini kullandı.