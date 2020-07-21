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Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 18 kişi vefat etti

21 Temmuz 2020
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Türkiye‘de son 24 saatlik koronavirüs verilerine göre, 21 Temmuz’da, 928 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 221 bin 500’e yükseldi. 18 kişinin hayatını kaybetmesiyle de toplam vefat sayısı 5 bin 526’ya yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu Twitter hesabından paylaştı. 21 Temmuz’da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 42 bin 846 test yapıldı ve 928 yeni vaka tespit edildi. 18 kişi ise hayatını kaybetti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 526’ya, toplam vaka sayısı ise 221 bin 526’ya yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye, koronavirüs, korona virüs, coronavirus, corona virüs, COVID-19, test, vaka, pozitif, karantina, pandemi, vaka sayısı, test sayısı, PCR, yeni tip koronavirüs, salgın, negatif

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 204 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1009 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 204 bin 11’e yükseldi. Toplam test sayısı 4 milyon 359 bin 627, entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısı 379, yoğun bakımdaki hasta sayısı ise bin 246 oldu.

“21 İLİMİZDE YOĞUN BAKIM HASTA SAYISI YOK”

Öte yandan Bakan Koca, koronavirüs verilerini açıkladığı paylaşımında, “Son üç gündür 71 ilimizde pnömonili vaka sayıları azaldı, 21 ilimizde yoğun bakım hastası yok” ifadelerini kullandı.


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