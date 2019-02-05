Erdoğan-Çipras görüşmesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Beştepe’de görüştü.

Görüşme sonrası ortak basın toplantısı yapıldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede FETÖ’cü darbecilerin iadesini yeniden gündeme getirdiklerini söyledi. Çipras ise darbe girişiminin ilişkilerin kesintiye uğramasına neden olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine gerçekleşen ziyaret kapsamında Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın ilk durağı Ankara oldu.

Çipras önce Beştepe’de Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir araya geldi. Çipras ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.

Basına kapalı gerçekleşen kabul, 2 saat 15 dakika sürdü. Kabulün ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

Heyetler arası görüşmenin ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Çipras, ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları;

İkili ilişkiler ve uluslararası konuları görüştük. Türkiye olarak komşumuz Yunanistan ile ikili ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz.

İzmir ve Selanik arasında yolcu ve yük taşıma imkanı sağlayacak deniz seferlerinin başlatılması, İstanbul ve Selanik arasında hızlı demiryolu hattı kurulması ve İpsala Kipi Gümrük Kapısında ikinci köprünün tamamlanmasına dair projeleri görüştük.

Türkiye olarak Yunanistan ile aramızdaki tüm meselelerin hakkaniyet temelinde, barışçıl şekilde çözülebileceğine inanıyorum. Türkiye’deki Rum vatandaşlarımız birer ayrışma değil işbirliği sebebidir. Azınlıklarımız bizim için sağlam bir köprüdür.

Kıbrıs’ta ortak bir vizyon ortaya koyulmalı. Kıbrıs Türklerinin siyasal eşitliği temel parametredir.

Avrupa Birliği, başta vize serbestisi olmak üzere 18 Mart Mutabakatından doğan sorumluluklarını hayata geçirmemiştir. Biz nasıl sözlerimizi tutuyorsak, Avrupa Birliği tarafının da ahdine vefa göstermesini bekliyoruz.

Türkiye ve Yunanistan terörün kanlı yüzünü bilmektedir. Yunanistan’dan beklentimiz FETÖ, PKK, DHKP-C terör örgütü mensuplarının sığındığı güvenli bir ülke haline gelmemesidir. Görüşmelerde, FETÖ’cu darbecilerin ülkemize iadesine yönelik beklentilerimizi, Yunanlı dostlarımızın bir kez daha dikkatine getirmiş olduk.

Selanik’teki toplantıda ticari ilişkileri geliştireceğiz.

Yunanistan Başbakanı Çipras’ın açıklamalarından satır başları;

Aramızdaki diyalog samimi ve önemlidir. İletişim kanalının açık kalmasından son derece memnunum. Bu sayede daha yapıcı adımlar atabiliriz.

Darbe girişimini kınıyoruz. Darbe girişimi ilişkilerin kesintiye uğramasına neden oldu.

Bölgemizdeki sorunlara mahkum olmak niyetinde değiliz. Sorunlara diyalogla çözüm bulmaya çalışıyoruz. Diyalog kanallarımız her zaman açık olmalı.

Ege’deki gerginliği azaltma, güven arttırıcı adımların atılması konusunda hem fikir olduğumuzu karşılıklı olarak gördük.

Kıbrıs’ta adil ve kalıcı çözüm bulunmalı.

(Akdeniz’de sondaj gerilimi) Konu bir engel teşkil etmemeli, işbirliği yapmalıyız.

(Yunanistan’daki FETÖ’cü askerler) Yargı net kararlar aldı, saygılı olmak durumundayız. Darbecileri kabul etmekten hoşlanmıyoruz. Yargının bağımsızlığına saygı duymak zorundayız.

Cumhurbaşkanı Aleksis Çipras yarın ise, İstanbul’da Ayasofya’yı ziyaretinin ardından Heybeliada Ruhban Okulu’na gidecek ve Fener Rum Patriği Bartholomeos’u da ziyaret edecek.