Kıbrıs

Çocuklarımızın yarıyıl karne hediyesi Creditwest’ten geldi

5 Şubat 2019

Creditwest Bank geleneksel olarak yarıyılda çocuklarımıza sinema bileti hediye etmeye bu yıl da devam  ediyor. Karnesiyle Crediwest Şubesine gelen çocukların ilk hediyesi Creditwest’ten geldi.


Yarıyıl tatilinden önce Creditwest Bank Pazarlama yetkilileri ile Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu 4 yaş grubu öğrencileri Ortaköy Lemar Cineplex’te çok güzel bir çocuk filmi izleyerek tatile merhaba demişti.
Creditwest Bank tarafından her yıl çocuklarımıza 29 Ocak-14 Şubat tarihleri arasında Lemar Cineplex sinema salonlarında çocuk filimlerinde kullanılmak üzere bir adet sinema bileti hediye ediliyor.

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