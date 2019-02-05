Creditwest Bank QR kodlu teminat mektubu uygulamasını başlattı

Yenilikçi ve öncü olmayı misyon olarak kabul eden ve Kuzey Kıbrıs bankacılık sektöründe bir çok ilklere imza atan Creditwest Bank son olarak teminat mektuplarını dijital ortama taşıdı.

Dijital ortamdaki teminat mektupları sayesinde müşteriler Teminat Mektubu üzerindeki QR kodu okutmak süretiyle Teminat Mektubunun bilgilerine kontrol , hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşabiliyor.

TEMİNAT MEKTUBLARI QR KOD İLE ARTIK DAHA GÜVENLİ

Creditwest Bank tarafından başlatılan bu uygulama ile 2019’da hazırlanan teminat mektuplarının üzerinde yer alan QR Kod’lar telefondan okunduğu zaman mektubun orijinal kayıtlarını görebilir, açık ya da kapalı konumda olduğu bilgisine ulaşılabiliyor.

Creditwest Bank, 2017 yılından itibaren bankacılıkta dijitalleşme vizyonu ile birçok ürün ve hizmetini dijital ortamda da sunmaya başladı. Bu vizyonla birçok bankacılık işlemi müşteriler tarafından dijital ortamda kolaylıkla gerçekleşebiliyor.



Son dönemde bankacılık işlemlerini mobil ortama da taşıyan Creditwest Bank, bankacılık sektöründe yaygın olarak kullanılan teminat mektubu uygulamasına getirdiği QR kod yeniliği ile teminat mektuplarını daha güvenli hale getirdi.

Creditwest Bank tarafından başlatılan bu yeni uygulama ile her üretilen teminat mektubu üzerine bir QR kod yerleştiriliyor. Böylelikle Creditwest Bank teminat mektubu tercih eden müşteriler ve bu mektubu alan karşı taraf, teminat mektubunun geçerlilik durumunu QR kodunu cep telefonlarından okutarak anında kontrol edebilme imkanı elde edebiliyor.