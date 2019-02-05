THY 3 Ercan seferini iptal etti

THY’nin Ercan’dan, Esenboğa, Atatürk ve Sabiha Gökçen’e gidecek akşam uçakları olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Yaşanan iptaller nedeniyle Ercan Havalanında kalan 450 yolcu uçuş gerçekleştiremedi.

Ercan’da açıklama yapan bir THY yetkilisi fırtınann etkili olması nedeniyle yolcularını tehlikeye atmamak için uçuşların ileriki saatlerde yapılacağını açıkladı.

Yolculardan isteyenler Lefkoşa’daki bazı otellere yönlendirilirken Ercan’da kalmak isteyen yolculara da gerekli izaz ikram sağlandı.

Diğer havayollarının uçuşları ise devam ediyor.

Kaynak: Kıbrıs-Time