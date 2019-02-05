Kıbrıs

THY 3 Ercan seferini iptal etti

5 Şubat 2019

THY’nin Esenboğa, Atatürk ve Sabiha Gökçen uçaklarının seferleri olumsuz hava şartlarında dolayı iptal edildi

THY’nin Ercan’dan, Esenboğa, Atatürk ve Sabiha Gökçen’e gidecek akşam uçakları olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Yaşanan iptaller nedeniyle Ercan Havalanında kalan 450 yolcu uçuş gerçekleştiremedi.

Ercan’da açıklama yapan bir THY yetkilisi fırtınann etkili olması nedeniyle yolcularını tehlikeye atmamak için uçuşların ileriki saatlerde yapılacağını açıkladı.

Yolculardan isteyenler Lefkoşa’daki bazı otellere yönlendirilirken Ercan’da kalmak isteyen yolculara da gerekli izaz ikram sağlandı.

Diğer havayollarının uçuşları ise devam ediyor.

Kaynak: Kıbrıs-Time

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