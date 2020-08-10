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Erdoğan: Akdeniz’de herkesin hakkını koruyan bir formül bulalım

10 Ağustos 2020
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akdeniz’de herkesin hakkını koruyan bir formül bulunması çağrısında bulundu.

Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından düzenlediği basın toplantısında Doğu Akdeniz’deki gelişmelere de değindi.

Erdoğan, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelere ilişkin, “Türkiye gibi 780 bin kilometrekarelik dev bir toprak parçasını görmezden gelip birkaç kilometrekarelik adalar üzerinden bizi sahillerimize hapsetme girişimine elbette rıza göstermeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Akdeniz’de bulunan tüm ülkelere çağrıda bulunan Erdoğan, “Akdeniz’deki tüm ülkeler olarak bir araya gelelim. Herkes için kabul edilebilir, herkesin hakkını koruyan bir formül bulalım. Anlaşmazlıkların diyalog yoluyla ve hakkaniyet temelinde çözümü için biz her zaman varız ve hazırız. Bu konuda sağduyu hakim olana kadar Türkiye olarak sahada ve diplomasi alanında kendi planlarımızı uygulamaya devam edeceğiz”dedi.


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