Kıbrıs
Lefkoşa’da korkutan çarpışma
Lefkoşa’da bu akşam saat 19.30 sıralarında trafik çarpışması meydana geldi.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 19.30 sırlarında, Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde, Amman Jarad Mohammad Rabi Abdel Razzak (E-21), yönetimindeki ZLS 107 plakalı araç ile Gönyeli çemberinden hastane istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru seyreden Asaf Özkara (E-43) yönetimindeki PM 585 plakalı aracın arka kısmına çarpmıştır.
Olay sonucu yaralanan olmadı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.