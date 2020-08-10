Kıbrıs

Lefkoşa’da korkutan çarpışma

10 Ağustos 2020
trafik çarpışması, Lefkoşa, kaza

Lefkoşa’da bu akşam saat 19.30 sıralarında trafik çarpışması meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 19.30 sırlarında, Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde, Amman Jarad Mohammad Rabi Abdel Razzak (E-21), yönetimindeki ZLS 107 plakalı araç ile Gönyeli çemberinden hastane istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru seyreden Asaf Özkara (E-43) yönetimindeki PM 585 plakalı aracın arka kısmına çarpmıştır.

Olay sonucu yaralanan olmadı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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