Türkiye’de koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı

Türkiye‘de bugün 14 kişi hayatını kaybetti ve toplam vefat sayısı 5 bin 858’e yükseldi. 1193 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 241 bin 997’ye yükseldi.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu Twitter hesabından paylaştı. 10 Ağustos’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1193 yeni vakanın tespit edildi, vefat sayısı ise 14 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 858’e, toplam vaka sayısı ise 241 bin 997’ye yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 224 BİNİ AŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1211 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 224 bin 970’e yükseldi. Toplam test sayısı 5 milyon 326 bin 35, ağır hasta sayısı 603, hastalarda zatürre oranı yüzde 8,2 oldu.