Özgürgün vekillikten istifa etti

Ulusal Birlik Partisi milletvekili Hüseyin Özgürgün vekillikten istifa ettiğini açıkladı. Hakkında açılan yolsuzluk davaları sonucu uzun süredir Türkiye’de yaşayan eski Başbakan Hüseyin Özgürgün sosyal medya hesabı üzerinden istifa ettiğini duyurdu.

Özgürgün’ün açıklaması şu şekilde:

1988’en beri üyesi olduğum Cumhuriyet Meclisi’nden “halkın oylarıyla gelinir ve gidilir” prensibi yerine halkın oyları ile değil siyasi çeteleşme ve entrikalardan dolayı istifa ederek gidiyorum. 22 yıldır sayısız görevlerde hizmetlerime nokta koyarken halkımıza refah ve mutluluklar diliyorum.