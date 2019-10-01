Erdal Abit İlkokulu’nda korkulan oldu

Erdal Abit İlkokulu’nda eğitim ve öğretime ara verildi. Öğrenciler, bugünden itibaren Yedidalga İlkokulu’nda öğrenime devam edecek. Öğretmenler ise ihtiyaç duyulan okullarda görevlendirilecek

Gürsel KARAGÖZLÜ

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Erdal Abit İlkokulu’nda Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, okul öğretmenleri, bazı bölge sivil toplum örgütü temsilcileri ve bazı velilerle bir toplantı gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında çocuklara anayasanın emrettiği fırsat eşitliğini sunmak adına Erdal Abit İlkokulu’nda bu yıl için eğitime ara verildiğini duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu, okulun yaşatılmasına ilişkin fikirler beyan edilse de öğrenci sayısının giderek azaldığına vurgu yaparak, altyapı olarak bu okulun ülke standartlarında en iyi okullardan olduğuna dikkat çekti.

Fiziki altyapı sıkıntısı olmamasına rağmen bugün itibariyle 8 öğrenci ve 4 öğretmenin bulunduğu okulda, öğretmenlerin mesleki tatmin açısından performans göstermesinin, öğrencilerin de eğitimde sosyalleşmesinin mümkün olmadığını kaydeden Çavuşoğlu, bu durumu değerlendirdiklerini ve okulu bu haliyle eğitime devam etmesinin mümkün olmadığının ortada olduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, bu okulun ismiyle birlikte burada veya başka bir noktada bölgesel bir merkezileştirme sistemi ile anaokulu modeline geçmesi konusunda fikir birliği olduğunu ve bu konuda çalışmaların başlatılacağını belirtti.

Çavuşoğlu, buradaki öğrenci ve öğretmenlerin en uygun yerlere taşınmasına yönelik düzenlemelerin hızla tamamlanacağını da vurguladı.

Kaya: Okulun önümüzdeki yıl eğitim vermesini bekliyoruz

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’da Bakan Çavuşoğlu’nun konuşmasından sonra yaptığı açıklamada, yıllardır bu sorunun okulda yaşandığına dikkat çekerek öğrenci sayısının 8’e düştüğünü söyledi. Eski eğitim bakanı ile de sivil toplum örgütleri ile birlikte görüştüklerini ve Erdal Abit İlkokulu’nun 4 yaş ve anaokulu olarak hizmet vermesi için çalışma başlatıldığını söyleyen Kaya, bu projenin bu yıl yürürlüğe giremediğinden ve öğrenci sayısındaki azalmadan okulun kapatılma noktasına geldiğini söyledi.

Erdal Abit isminin de yaşatılması için okul mevcut arazisinde bulunan okul binasına veya yeni yapılacak bir okul binasına kavuşmasını, Erdal Abit adının devam ederek önümüzdeki yıl eğitim vermesini beklediklerini söyledi.

Erdal Abit İlkokulu

Gemikonağı ( Xero ) ismi ile 1935 yılında eğitim ve öğretim hayatına başlayan okul, 1963 olayları nedeni ile kapatıldı, öğrenciler eğitim ve öğretime Lefke İstiklal İlkokulu’nda devam etti.

Gemikonağı ( Xero )’nun 1974 yılında KKTC sınırları içerisinde kalmasından dolayı okul 11 yıl aradan sonra yeniden Gemikonağı ismi ile eğitim vermeye başladı.

Okul öğretmeni Erdal Abit’in 7 Kasım 2005 yılında vefat etmesi nedeni ile okula Gemikonağı Erdal Abit adı verildi.

Bir dönem 120 öğrenci nüfusu olan okula bu yıl 30 öğrenci kayıt oldu. Okulun kapatılacağı söylentileri nedeni ile kayıt yaptıran öğrenciler velilerin isteği doğrultusunda Lefke İstiklal ve Yedidalga İlkokullarına kaydettirildi.

Erdal Abit İlkokulu, bu yıl eğitime 18 öğrenci ile başladı. Geçen 14 günlük sürede öğrenci sayısı 8’e düştü.