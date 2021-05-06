“Ercan’ın adını Geçitkale’ye veririz noktasında ciddi bir sıkıntı var”

Halkın Partisi Milletvekili Tolga Atakan BRT’de 14. Saat programına katılarak siyasi gündemde öne çıkan konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte HP Milletvekili Tolga Atakan’ın söylediklerinden öne çıkan başlıklar:

“DR KÜÇÜK’ÜN İSMİNİN HAVALİMANINDA YAŞATILMASI KADAR DOĞRU BİRŞEY OLAMAZ”

“Havalimanlarının isim değişikliği salt isim değişikliği şeklinde de olabilir.Her havalimanının bir ICAO kodu dediğimiz 3 haneli, 4 haneli kodu olur. Ve bunlar uluslararası tanınırlık içerir. Bir kere yeni havalimanı değil Ercan Havalimanının yeni terminalidir yapılan. Yeni sıfırdan üçüncü bir havalimanı yapmıyoruz ülkeye. İsmi değişir değişimez bu ayrı bir tartışmadır. Sonuçta Dr Fazıl Küçük bu toplumun liderlerinden bir tanesidir. İlk toplum lideridir. Hayatını vakfvetmiştir. Dolayısıyla Dr Küçük’ün isminin havalimanında yaşatılması kadar veya bir yapılsal anıtsal bir yapıda yaşatılması kadar doğru birşey olamaz. Bunu bir kenara bırakıyorum”

“HAVALİMANLARININ ULUSLARARASI KODLARI VARDIR”

“Ama özellikle sayın cumhurbaşkanının yaptığı açıklamada işte Ercan’ın adını da Geçitkale’ye veririz noktasında ciddi bir sıkıntı var aslında. Biraz önce söylediğim gibi havalimanlarının uluslararası kodları vardır.Tanınırlığı vardır. Yani siz bugün ECN’dir IATA kodumuz. Uluslararası tanınırlık içeren bir koddur. Ve bu bir günde elde edilmemiştir. Siz ICAO kodunu tutaraktan havalimanının adını DR Fazıl Küçük Havalimanı koyabilirsiniz. Oranın yine havacılıktaki adı Ercan olmaya devam eder. Çünkü o kodladır”..

“BU ÖYLE BİR GÜNDE YAPILACAK BİR İŞ DEĞİLDİR”

“Ama siz kalkıp da bir başka havalimanına mevcut havalimanının ismini kodunu değiştirmeden Geçitkale’nin kendi uluslararası kodu üzerinden ülkede kayıtlı başka bir kodla özdeşleşmiş ismi veremezsiniz. Bu çok ciddi sıkıntı yaratır havacılık anlamında. Bunun çok iyi çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Bunu yapan ülkeler var mı? Var. Örneğin Larnaka Havalimanı güneyde Glafkos Kleridis adını aldı.Fakat IATA ve ICAO kodunu değişmeden bu işlemi yaptı. Bu öyle bir günde yapılacak bir iş değildir. Sayın Cumhurbaşkanının veya Bakanlar Kurulu’nun böyle bir çalışma, adım atmadan önce bu konunun gerçekten uzmanları ile biraraya gelmesinde ben fayda görürüm” ….

“ŞUANA KADAR KONUŞMA DAHİ YAPILMIŞ DEĞİL”

“Seçim tarihini gündem dışına isteseniz dahi atamazsınız. Anayasa size emrediyor.Bir seçim tarihi belirleyeceksin ve ona göre Haziran’da seçim yapılmayacağını açıklayacaksın. Eğer bir seçim tarihi belirleyemezsen Haziran’da bir tek vekil için bütün yerleşim birimlerinde sandık kurulacak. Maliye Bakanlığı’nın tabiri ile 10 Milyon TL’ye mal olacak. Ki maalesef biz gününde maaşları ödeme noktasında bile sıkıntılar yaşayan bir mali yapı içerisindeyiz. Eğer böyle bir şeyle karşılaşmak ve anayasayı ihlal etmek istemiyorsa hükümet bir an önce bir erken seçim tarihi noktasında ki iki tane öneri var…Eğer her iki tarih de olmayacaksa bu iki tarihin nasıl bir konsensus çerçevesinde farklı bir tarihe evrileceği noktasında hiç birşey olmasa bile bir görüşme yapılması lazım. Bakın şuana kadar bu konuşma bile yapılmış değil”

“BAŞBAKANIN ORTAK KONSENSUS ARAYIŞINI BAŞLATMASI GEREKİR”

“Velhasıl kelam önümüzdeki takvimlemeye de baktığınızda aslında bir an önce olması gereken sayın Başbakanın yeterli izolasyon süresi sonrasında veya ona bırakmadan telefoniyen yada online parti başkanları ile zoom toplantısı yapılabilinir. Bir an önce sayın Başbakanın buna öncülük edip parti başkanları ile ortak konsensus arayışını başlatması gerekiyor.Ancak bugün itibarı ile bu konuda gayret bile yok maalesef”

“KİLİTLENMENİN İÇİNE GİRDİK. ANAYASAL SUÇ İŞLENİYOR”

“ Öyle bir kilitlenmenin içine girdik ki net bir şekilde Anayasal suç işleniyor. Bunun zaten bir adım ötesi ne olabilir? Nasıl bir adım atılabilir? Nasıl bir tavır sergilenebilir? Bilemiyorum. Siyasi etik, ahlak çerçevesinde zaten bu yapılan bir yanlış. Bunu daha net bir şekilde kamuoyu ile paylaşmaktan başka çok da yapılacak birşey yok diye düşünüyorum”

“KOMİTELERDEKİ ÜYE ARİTMETİĞİ KAYIT ALTINDADIR.BUNDAN DÖNÜŞ SÖZ KONUSU OLAMAZ”

“Komitelerdeki üye sayısı temsiliyetine ilişkin hükümet kurulurken alınmış bir divan kararı var. Bunun altında da şuanda hükümeti oluşturan grubu olan tek parti UBP’nin imzası var. Dolayısıyla bu komite oluşumları böyle hadi ben sıkıldım işte 4’e 3 yapalım veya bunu beğenmedim 5’e 2 yapalım diye ikide bir değiştirebileceğiniz bir oluşum değil. Bu hükümetin görev süresi bitene kadar uygulanacak olan komite aritmetiği sistem kayıt altına alındı. Bundan bir dönüş şuanda söz konusu değil. Eğer bir hassasiyet var ise idi o zaman dile getirilseydi diye de düşünüyorum”…

“UBP’Lİ VEKİLLER KOMİTELERİNE NİSAP VERMİYOR”

“Komitelerde maalesef hani UBP çoğunluk istiyor ya komitelerde var olan komitelerine nisap vermiyor ki UBP. Komitelere UBP vekillerinden doğru dürüst katılım yok. Bu sorun bir sürü komitede karşılaşılan sorundur. Muhalefet vekillerinin nisap vermesi ile komiteler açılıyor. Sanki bütün komiteleri çalıştırıyorsunuz gibi bir de komitelerde çoğunluk istiyorsunuz”….

“UBP’Lİ ARKADAŞLAR BOŞUNA YORULMASINLAR”

“UBP’li arkadaşlar hiç boşa anlatmasınlar, yorulmasınlar. Çünkü bu toplumun esnafından, iş insanına. İşsizinden taksicisine, otobüscüsünden pazarcı esnafına kadar herkes bu seçim ertelemesinin sadece ve sadece UBP kurultayı nedeni ile olduğunu çok çok iyi biliyor. Bu seçimler biran önce olsun ve bu aritmetik yenilensin. İrade yenilensin. Gerçek anlamda vatandaşın sıkıntıları ile içerlenen bunları özümseyen insanlar gerekirse çoğunluğu alsın. Artık bu ülkede birşeyler değişsindir.Vatandaşın sokağın söylemi budur”….