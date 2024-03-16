Ercan’da uyuşturucu öğütücüsü bulundu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Mart 16, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Ercan’da uyuşturucu öğütücüsü bulundu

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Ercan’da uyuşturucu öğütücüsü bulundu

Ercan Havalimanında yolcu olarak bulunan Y.E.N.’in (E-31) valizinde, polis tarafından yapılan aramada içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı bulunan bir adet öğütücü bulunarak emare olarak alındı.

Polis Basın Bültenine göre, bahse konu şahıs tutuklandı.


Soruşturma devam ediyor.

Ercanda bir başka yolcu S.H.S.’nin (E-29) de valizinde polis tarafından yapılan aramada, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı bulunan bir adet öğütücü bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs da tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda ise Ü.A.’nın (E-44) tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 3 adet kağıt parçası bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

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Tags:ErcanKKTCuyuşturucu öğütücüsü
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