Ercan’da uyuşturucu öğütücüsü bulundu

Ercan Havalimanında yolcu olarak bulunan Y.E.N.’in (E-31) valizinde, polis tarafından yapılan aramada içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı bulunan bir adet öğütücü bulunarak emare olarak alındı.

Polis Basın Bültenine göre, bahse konu şahıs tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

Ercanda bir başka yolcu S.H.S.’nin (E-29) de valizinde polis tarafından yapılan aramada, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı bulunan bir adet öğütücü bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs da tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda ise Ü.A.’nın (E-44) tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 3 adet kağıt parçası bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.