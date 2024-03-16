Gazimağusa’da kavga: Üç kişi tutuklandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Mart 16, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Gazimağusa’da kavga: Üç kişi tutuklandı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Gazimağusa’da dün akşam saatlerinde meydana gelen ve iki kişinin yaralandığı kavga sonrası 3 kişi tutuklandı.

Gazimağusa’da dün akşam saatlerinde meydana gelen ve iki kişinin yaralandığı kavga sonrası 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 23.00 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, A.B.(E-19) ve U.K.(E-21) bir taraf olup, diğer taraf olan A.T.(E-20) ile aralarında çıkan tartışma neticesinde, vücutlarının muhtelif yerlerine gelişigüzel vurup kavga ettikleri sırada, A.T. tasarrufunda bulundurduğu muşka tipli bıçak ile A.B’nin yüzüne vurması sonucu yanağından yaralanmasına, A.B. ise A.T’yi itmek suretiyle yere düşürerek A.T’nin sağ omuz köprücük kemiğinin kırılmasına sebep oldu.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.


Soruşturma devam ediyor.

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Tags:GazimağusakavgaMuska
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