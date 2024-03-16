Trafik denetimleri: 39 araç ise trafikten men edildi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Mart 16, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Trafik denetimleri: 39 araç ise trafikten men edildi

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Trafik denetimleri: 39 araç ise trafikten men edildi

Polis ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen asayiş  ve trafik denetimleri devam ediyor.

Denetimlerde, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 6 kişi tutuklandı.


Trafik denetimleri kapsamında ise; 2 bin 82 araç sürücüsü kontrol edildi ve çeşitli trafik suçlarından toplam 427 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 3 sürücü tutuklandı, 39 araç ise trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçları şöyle:

“229’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 6’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 19’u sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 18’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 15’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 20’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 15’i sigortasız araç kullanmak ve 157’si diğer trafik suçları.”

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Tags:denetimKKTCPolistrafik
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