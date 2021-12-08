Ercan’da uçuşlar hasar alan pistin diğer bölümünden devam ediyor

T&T Havalimanı İşletmeciliği elverişsiz hava koşullarından dolayı Ercan Havalimanı’nda pistin küçük bir bölümünde hasar oluştuğunu açıkladı.

T&T Havalimanı İşletmeciliği yazılı açıklamasında uçuşların pistin hasarsız bölümünden devam ettiğini ve oluşan hasarın giderilme çalışmalarına başlandığını duyurdu.

Açıklama şöyle:

Ercan Havalimanı bölgesine elverişsiz hava koşullarından dolayı pistin küçük bir bölümünde hasar oluştu. Uçuşlar, şu anda pistin diğer bölümünden devam etmektedir.

Ekipler, oluşan hasarı gidermek için çalışmalara başlamıştır.

Pistin tamir edilmesinin ardından öğlene doğru uçuşların normale dönmesi beklenmektedir. Yolcularımıza önemle duyurulur.