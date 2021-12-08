Haftanın açılışında galip LAÜ

KKTC Basketbol Federasyonu ile Üniversite Sporları Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen ÜNİLİG’de ikinci hafta maçları tamamlandı.

Haftanın açılış maçında Lefke Avrupa Üniversitesi ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi karşı karşıya geldi. LAÜ Spor Salonunda oynanan ve uzatmaya giden karşılaşmayı LAÜ 85-75’lik skorla kazandı. Maçta 34 sayı ile oynayan LAÜ’den Ömer Güner maçın en skorer ismi olurken, 18 sayı ile oynayan Salomon Essam UKÜ’nün en skorer oyuncusu oldu.

Lige bugün oynanacak GAÜ – DAÜ maçı ile devam edilecek.